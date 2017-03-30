Кириленко: Петербург, Москва и Казань заинтересованы в проведении ЧМ-2023 по баскетболу
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкт- Петербург, Москва и Казань подтвердили заинтересованность в проведении чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд в 2023 году. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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«Свою заинтересованность в проведении чемпионата мира подтвердили Москва, Казань и
«Говорить о полноценной заявке пока рано — еще не было межправительственной комиссии. Существует правило: государство должно подтвердить любую заявку, которую подает наша страна, поэтому пока мы собираем информацию от трех наших основных регионов, они заинтересованы, дальше необходимо получить одобрение. И только после этого заявка будет сформированной. Пока же мы только работаем над ней», — пояснил президент РФБ.
Чемпионат мира по баскетболу проводится раз в четыре года. В 2019 году турнир пройдет в Китае.
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