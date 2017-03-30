Чемпионат мира по баскетболу 2023 года может пройти в Москве и Казани

«Накануне в Казань приезжал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Мы провели встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, обсуждали развитие баскетбола в регионе. В частности, обсудили возможную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года. Думаем, что турнир можем провести совместно с Москвой, но пока официальная заявка еще не подана, идет процесс обсуждения», — сказал Богачев.

Чемпионат мира по баскетболу проводится раз в четыре года. В 2019 году турнир пройдет в Китае.

Также Богачев рассказал, что в Казани на арене УНИКСа в августе пройдет товарищеский турнир национальных сборных. «Это будет этап подготовки сборной России к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре. В турнире примут участие сборные Германии, Исландии и Венгрии. Уверен, что интерес будет большой, ведь наша баскетбольная сборная, в отличие от футбольной, не слабая и играет интересно», — заявил Богачев.