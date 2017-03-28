Кириленко: Сербия является главным конкурентом России в борьбе за женский Евробаскет

Ранее совет европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) объявил список претендентов на право проведения Евробаскета-2019, в который вошли Россия, Сербия, Латвия и Израиль. При этом совет постановил, что турнир пройдет сразу в двух странах.

По словам Кириленко, из четырех претендентов только две страны — Сербия и Россия — готовы принять у себя матчи группового этапа и плей-офф Евробаскета, а Израиль и Латвия могут принять только матчи группового этапа.

«Получается, что Сербия — наш главный и единственный конкурент. Шансы обеих стран на проведение чемпионата Европы приблизительно равны. В нашу пользу говорит тот факт, что подобные турниры никогда не проводились в нашей стране. Главный “плюс” Сербии — она является действующим чемпионом Европы. Естественно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы женский Евробаскет впервые состоялся в России», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.