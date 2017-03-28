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28 марта 2017, 14:38 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Кириленко: Сербия является главным конкурентом России в борьбе за женский Евробаскет

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Главным конкурентом России в борьбе за право проведения у себя женского чемпионата Европы 2019 года является Сербия, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее совет европейского отделения Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) объявил список претендентов на право проведения Евробаскета-2019, в который вошли Россия, Сербия, Латвия и Израиль. При этом совет постановил, что турнир пройдет сразу в двух странах.

По словам Кириленко, из четырех претендентов только две страны — Сербия и Россия — готовы принять у себя матчи группового этапа и плей-офф Евробаскета, а Израиль и Латвия могут принять только матчи группового этапа.

«Получается, что Сербия — наш главный и единственный конкурент. Шансы обеих стран на проведение чемпионата Европы приблизительно равны. В нашу пользу говорит тот факт, что подобные турниры никогда не проводились в нашей стране. Главный “плюс” Сербии — она является действующим чемпионом Европы. Естественно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы женский Евробаскет впервые состоялся в России», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
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