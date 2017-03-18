Кириленко: Игра на Евробаскете-2017 станет «глотком свежего воздуха» для Мозгова

ESPN ранее сообщил, что Мозгов не будет играть за «Лейкерс» до конца сезона НБА по решению руководства клуба. Агент игрока Максим Шарифьянов в пятницу заявил «Р-Спорт», что баскетболист уже разрабатывает план подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в период с конца августа по середину сентября 2017 года.

«Конечно, сборной России ситуация Мозгова в “Лейкерс” не на руку: для нас важно, чтобы у Тимофея была игровая практика. С другой стороны, это на руку с точки зрения физического состояния — у Мозгова будет меньше нагрузка, он отдохнет и подойдет в хорошей форме к старту сборов. Психологический минус — он не будет играть, и это, конечно, давит на любого. С другой стороны — он точно успеет соскучиться по баскетболу, по лидерству. Для него сборная станет глотком свежего воздуха — как сам Евробаскет, так и вся подготовка к нему», — сказал Кириленко.

«Конечно, отсутствие игровой практики скажется, но только первые недели тренировочного лагеря. Не думаю, что это станет проблемой, когда подойдет время самого чемпионата Европы. К нему все придут примерно в одном состоянии. Разве что те, кто отдохнут поменьше, будут в лучшей игровой форме. Те же, кто долго отдыхал или занимался индивидуально, будут постепенно входить в игровой ритм. Но как раз в этом плане за Мозгова я абсолютно не волнуюсь», — продолжил он.

По словам главы РФБ, Мозгов «не молодой парень, только пришедший в НБА, и прекрасно понимает все плюсы и минусы сложившейся ситуации». «Тимофею нужно оставаться профессионалом и на хорошей ноте завершить сезон в плане своего физического и психологического состояния. Не нужно искать поводов для расстройства, лучше работать над своим индивидуальным состоянием. Плюс сейчас, наверное, хорошее время последить за своим здоровьем, подлечить болячки. И уже с хорошим настроением готовиться к новому сезону», — отметил Кириленко.

«Повторю — в плане психологии я вообще не сомневаюсь в Тимофее. Он будет в отличном состоянии, в сборной ты встречаешься со всеми своими друзьями и полтора месяца проводишь в хорошей спортивной обстановке. Фактически в своей семье», — заключил собеседник агентства.