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23 февраля 2017, 14:23 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Де Коло: Готов стать лидером сборной Франции

Защитник ЦСКА и сборной Франции Нандо де Коло рассказал об изменениях в составе национальной команды после ухода лидера Тони Паркера.

«Мы столкнулись со сменой поколений. Команду покидают легенды: не только Тони Паркер, но и Микаэль Желабаль, Флоран Пьетрюс. Безусловно, потеря таких игроков не может пройти бесследно. Грядущее лето будет определяющим, нам всем предстоит построить новую сборную Франции. К счастью, в составе много пусть и молодых, но уже очень опытных ребят.

Готов ли я стать лидером сборной? Конечно. Но этим я не хочу сказать, что готов занять место Тони Паркера. Я просто буду делать свою работу и приносить команде максимальную пользу. Как я уже сказал, нам нужно работать сообща, чтобы достичь желаемого результата», — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
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