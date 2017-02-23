Де Коло: Готов стать лидером сборной Франции

«Мы столкнулись со сменой поколений. Команду покидают легенды: не только Тони Паркер, но и Микаэль Желабаль, Флоран Пьетрюс. Безусловно, потеря таких игроков не может пройти бесследно. Грядущее лето будет определяющим, нам всем предстоит построить новую сборную Франции. К счастью, в составе много пусть и молодых, но уже очень опытных ребят.



Готов ли я стать лидером сборной? Конечно. Но этим я не хочу сказать, что готов занять место Тони Паркера. Я просто буду делать свою работу и приносить команде максимальную пользу. Как я уже сказал, нам нужно работать сообща, чтобы достичь желаемого результата», — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.