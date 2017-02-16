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16 февраля 2017, 20:21 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Марьянович: Хочу вернуться в сборную Сербии

Центровой «Детройт Пистонс» Бобан Марьянович выразил желание сыграть в составе сборной Сербии на Евробаскете-2017. Игрок отметил, что это будет зависеть от главного тренера команды Александара Джорджевича, который остался недоволен пропуском игроком двух последних турниров.

«Надеюсь, смогу вернуться в сборную в этом году. Всё будет зависеть от Джорджевича. Если он вызовет меня, я приеду», — цитирует Марьяновича Eurohoops.

За «Детройт» Марьянович выступает с лета 2016 года. До этого игрок представлял «Сан-Антонио Спёрс».
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