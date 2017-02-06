Женская сборная Беларуси по баскетболу первый матч на ЧЕ-2017 сыграет с командой Италии

Белорусские баскетболистки на предварительной стадии выступят на Евробаскете-2017 в группе В. Турнир для подопечных Натальи Трофимовой стартует 16 июня с командой Италии. На следующий день, 17 июня, состоится встреча со Словакией, а завершится групповой этап 19 июня игрой с командой Турции.

Путевку в ¼ финала получит победитель квартета. Сборные, которые займут второе и третье места, проведут матчи плей-офф с дружинами из группы А (Украина, Чехия, Венгрия, Испания).

Ранее женская сборная Беларуси по баскетболу пять раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и наиболее высокого результата добилась в 2007-м — третье место.