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6 февраля 2017, 17:18 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по баскетболу первый матч на ЧЕ-2017 сыграет с командой Италии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу первый матч на чемпионате Европы 2017 года сыграет с соперницами из Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские баскетболистки на предварительной стадии выступят на Евробаскете-2017 в группе В. Турнир для подопечных Натальи Трофимовой стартует 16 июня с командой Италии. На следующий день, 17 июня, состоится встреча со Словакией, а завершится групповой этап 19 июня игрой с командой Турции.

Путевку в ¼ финала получит победитель квартета. Сборные, которые займут второе и третье места, проведут матчи плей-офф с дружинами из группы А (Украина, Чехия, Венгрия, Испания).

Ранее женская сборная Беларуси по баскетболу пять раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и наиболее высокого результата добилась в 2007-м — третье место.

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