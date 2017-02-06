Баскетболистки сборной России стартуют на ЧЕ-2017 игрой с командой Латвии

Турнир пройдет в Чехии с 16 по 25 июня 2017 года. По итогам жеребьевки россиянки попали в группу D, где сыграют с командами Латвии, Черногории и Бельгии.

В стартовой игре российские баскетболистки встретятся 16 июня с латвийками. Днем позже команда Александра Васина сыграет со сборной Бельгии, а заключительный матч в группе российская команда проведет 19 июня против сборной Черногории.

Путевку в четвертьфинал получат победители групп, остальные четвертьфиналисты будут определены после дополнительных матчей среди команд, занявших 2−3 места в своих группах. Финальный матч пройдет в Праге 25 июня.