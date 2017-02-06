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6 февраля 2017, 13:34 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России стартуют на ЧЕ-2017 игрой с командой Латвии

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России стартуют на чемпионате Европы 2017 года игрой с командой Латвии, сообщается на сайте турнира.

Турнир пройдет в Чехии с 16 по 25 июня 2017 года. По итогам жеребьевки россиянки попали в группу D, где сыграют с командами Латвии, Черногории и Бельгии.

В стартовой игре российские баскетболистки встретятся 16 июня с латвийками. Днем позже команда Александра Васина сыграет со сборной Бельгии, а заключительный матч в группе российская команда проведет 19 июня против сборной Черногории.

Путевку в четвертьфинал получат победители групп, остальные четвертьфиналисты будут определены после дополнительных матчей среди команд, занявших 2−3 места в своих группах. Финальный матч пройдет в Праге 25 июня.
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