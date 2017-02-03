Организаторы Евробаскета-2017 обнародовали расписание матчей сборной Украины

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Организаторы Евробаскета-2017 обнародовали расписание матчей турнира, одним из участников которого будет сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

На групповом этапе в сикстете B команда Евгения Мурзина начнет выступления мтачем с командой Германии, который состоится 31 августа.

2 сентября состоится игра Украина — Италия, на следующий день Грузия — Украина, 5 сентября будет сыгран матч Украина — Литва и 6-го сентября — Израиль против Украины.

По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в следующий раунд соревнований.

Как сообщал УНИАН Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.