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3 февраля 2017, 14:54 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских команд

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских сборных команд. Об этом сообщил журналистам президент РФБ Андрей Кириленко.

«Конечно, нам было бы приятно провести Кубок мира среди мужских команд, и я бы хотел, чтобы такой турнир был проведен в России. Если будет возможность, то будем бороться за это право. Сейчас все находится на сыром этапе. Плюс для этого надо много одобрений, включая Министерство спорта», — сказал Кириленко.

«На данный момент готовим заявку на проведение чемпионата Европы 2019 года среди женщин. Два города — Курск и Екатеринбург — способны провести турнир на высочайшем уровне. Россия никогда не принимала крупных баскетбольных турниров и это упущение», — подчеркнул президент РФБ.
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