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3 февраля 2017, 14:50 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мужская сборная РФ сыграет в Петербурге и Казани в рамках подготовки к Евробаскету-2017

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская сборная России по баскетболу сыграет в Санкт-Петербурге и Казани в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Мужская сборная примет участие турнире в Петербурге с 4 по 6 августа. Сыграют команды России, Финляндии и Израиля. Турнир будет посвящен Кондрашину и Белову и должен стать ежегодным, — сказал Кириленко. — А с 11 по 13 августа пройдет турнир между сборными России, Венгрии, Исландии и Германии».
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