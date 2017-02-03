Мужская сборная РФ сыграет в Петербурге и Казани в рамках подготовки к Евробаскету-2017

«Мужская сборная примет участие турнире в Петербурге с 4 по 6 августа. Сыграют команды России, Финляндии и Израиля. Турнир будет посвящен Кондрашину и Белову и должен стать ежегодным, — сказал Кириленко. — А с 11 по 13 августа пройдет турнир между сборными России, Венгрии, Исландии и Германии».