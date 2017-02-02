ФИБА утвердила расписание Евробаскета-2017

Турнир пройдёт с 31 августа по 17 сентября, а матчи группового этапа примут четыре страны.



Сборная России будет проводить свои матчи в Турции и начнёт турнир с игры с хозяевами площадки.



Евробаскет-2017. Расписание сборной России



1 сентября — Турция — Россия

2 сентября — Россия — Сербия

4 сентября — Бельгия — Россия

5 сентября — Россия — Латвия

7 сентября — Россия — Великобритания.



В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы. Все матчи на выбывание пройдут в Турции.