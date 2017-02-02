ФИБА утвердила расписание Евробаскета-2017
ФИБА утвердила расписание матчей Евробаскета-2017.
Турнир пройдёт с 31 августа по 17 сентября, а матчи группового этапа примут четыре страны.
Сборная России будет проводить свои матчи в Турции и начнёт турнир с игры с хозяевами площадки.
Евробаскет-2017. Расписание сборной России
1 сентября — Турция — Россия
2 сентября — Россия — Сербия
4 сентября — Бельгия — Россия
5 сентября — Россия — Латвия
7 сентября — Россия — Великобритания.
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