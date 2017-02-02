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2 февраля 2017, 19:57 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

ФИБА утвердила расписание Евробаскета-2017

ФИБА утвердила расписание матчей Евробаскета-2017.

Турнир пройдёт с 31 августа по 17 сентября, а матчи группового этапа примут четыре страны.

Сборная России будет проводить свои матчи в Турции и начнёт турнир с игры с хозяевами площадки.

Евробаскет-2017. Расписание сборной России

1 сентября — Турция — Россия
2 сентября — Россия — Сербия
4 сентября — Бельгия — Россия
5 сентября — Россия — Латвия
7 сентября — Россия — Великобритания.

В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы. Все матчи на выбывание пройдут в Турции.
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