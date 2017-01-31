FIBA: Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2019 состоится 7 мая в Гуанчжоу
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Центральный совет Международной федерации баскетбола (FIBA) утвердил проведение жеребьевки отборочного турнира мужского чемпионата мира-2019 7 мая 2017 года в Гуанчжоу, сообщается на официальном сайте организации.
Заседание центрального совета FIBA состоялось
Кроме даты жеребьевки центральный совет FIBA подтвердил решение исполкома организации о том, что FIBA организует
На жеребьевку чемпионата мира-2019 представители национальных федераций отправятся после среднесрочного конгресса FIBA, который пройдет с 3 по 5 мая в Гонконге или Макао.
Чемпионат мира 2019 года по баскетболу пройдет в Китае.
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