FIBA: Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2019 состоится 7 мая в Гуанчжоу

Заседание центрального совета FIBA состоялось 27—28 января в Швейцарии.

Кроме даты жеребьевки центральный совет FIBA подтвердил решение исполкома организации о том, что FIBA организует тв-трансляции высокого уровня всех матчей квалификации чемпионата мира-2019 и покроет расходы на страховку игроков. Также FIBA будет отвечать за допинг-контроль турнира.

На жеребьевку чемпионата мира-2019 представители национальных федераций отправятся после среднесрочного конгресса FIBA, который пройдет с 3 по 5 мая в Гонконге или Макао.

Чемпионат мира 2019 года по баскетболу пройдет в Китае.