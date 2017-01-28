Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/28583173/
28 января 2017, 12:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

РФБ определится с заявкой на мужской Кубок мира-2023 в ближайшие месяцы

Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает в ближайшие два-три месяца определиться с заявкой на проведение мужского Кубка мира 2023 года в России, сообщил агентству «Р-Спорт» глава РФБ Андрей Кириленко.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение Кубка мира-2023, страна-хозяйка которого будет названа в конце 2017 года. Позже исполком РФБ поручил организации проработать вопрос подачи заявки.

«Пока заявки на мужской Кубок мира-2023 от России нет. Мы уже работаем в этом направлении. Пока межведомственная комиссия не подтвердит подачу заявки, мы не можем проявлять инициативу. В ближайшие два-три месяца станет понятно, сможем мы подать заявку на проведение мужского Кубка мира-2023 или нет», — сказал Кириленко.

«Мужской Кубок мира по баскетболу после Олимпиады и футбольного чемпионата мира может стать крупнейшим мировым соревнованием в нашей стране. Это третий-четвертый по значимости спортивный турнир в мире. Принимать такой турнир должны центральные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Как минимум вот эти три города. Будем смотреть. Пока план заявки в сыром виде, пока только наброски», — добавил собеседник агентства.

Ранее Аргентина и Уругвай запустили совместную кампанию за право принять Кубок мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года. Также среди претендентов на турнир назывались Австралия, Германия, Гонкон#mce_temp_url#г, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Кириленко: Россия имеет хорошие шансы в борьбе за женский Евробаскет-2019

Россия уже подала заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и имеет хорошие шансы в борьбе за этот турнир, так как в стране ранее не проводились международные соревнования такого уровня, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя