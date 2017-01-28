РФБ определится с заявкой на мужской Кубок мира-2023 в ближайшие месяцы

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение Кубка мира-2023, страна-хозяйка которого будет названа в конце 2017 года. Позже исполком РФБ поручил организации проработать вопрос подачи заявки.

«Пока заявки на мужской Кубок мира-2023 от России нет. Мы уже работаем в этом направлении. Пока межведомственная комиссия не подтвердит подачу заявки, мы не можем проявлять инициативу. В ближайшие два-три месяца станет понятно, сможем мы подать заявку на проведение мужского Кубка мира-2023 или нет», — сказал Кириленко.

«Мужской Кубок мира по баскетболу после Олимпиады и футбольного чемпионата мира может стать крупнейшим мировым соревнованием в нашей стране. Это третий-четвертый по значимости спортивный турнир в мире. Принимать такой турнир должны центральные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Как минимум вот эти три города. Будем смотреть. Пока план заявки в сыром виде, пока только наброски», — добавил собеседник агентства.

Ранее Аргентина и Уругвай запустили совместную кампанию за право принять Кубок мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года. Также среди претендентов на турнир назывались Австралия, Германия, Гонкон#mce_temp_url#г, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.