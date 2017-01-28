РФБ определится с заявкой на мужской Кубок мира-2023 в ближайшие месяцы
Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает в ближайшие
два-три месяца определиться с заявкой на проведение мужского Кубка мира 2023 года в России, сообщил агентству «Р-Спорт» глава РФБ Андрей Кириленко.
Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение Кубка мира-2023,
«Пока заявки на мужской Кубок мира-2023 от России нет. Мы уже работаем в этом направлении. Пока межведомственная комиссия не подтвердит подачу заявки, мы не можем проявлять инициативу. В ближайшие
«Мужской Кубок мира по баскетболу после Олимпиады и футбольного чемпионата мира может стать крупнейшим мировым соревнованием в нашей стране. Это
Ранее Аргентина и Уругвай запустили совместную кампанию за право принять Кубок мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года. Также среди претендентов на турнир назывались Австралия, Германия, Гонкон#mce_temp_url#г, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.
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