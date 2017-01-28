Кириленко: Россия имеет хорошие шансы в борьбе за женский Евробаскет-2019

Ранее межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России женского Евробаскета-2019.

«Мы ждали одобрения межведомственной комиссии. Как только получили его, так и подали заявку (в FIBA Europe), — сказал Кириленко. — Пока неизвестно, кто наши конкуренты в борьбе за женский Евробаскет-2019, эта информация со стороны FIBA конфиденциальная. Но я думаю, что у нас хорошие шансы принять этот турнир. У нас в стране никогда не проходили чемпионаты Европы и мира по баскетболу. Этот факт должен играть в нашу пользу. FIBA учитывает такие факторы. Практически везде уже были турниры такого уровня, а у нас — нет».

По словам Кириленко, матчи группового турнира и плей-офф ЧЕ-2019 готовы принять у себя Курск и Екатеринбург.

«Это два основных города у нас. Екатеринбург — вообще столица женского баскетбола. Курск за последние несколько лет сделал значительный шаг в этом направлении и начинает составлять конкуренцию Екатеринбургу. К Евробаскету-2019 эти города, по сути, уже готовы, вся необходимая инфраструктура уже есть. Немаловажный факт, что 2019 год является подготовительным к Олимпиаде-2020, и нам важно иметь домашнюю поддержку на таком турнире», — сказал Кириленко.

Ожидается, что место проведения женского Евробаскета будет определено не позднее июля 2017 года. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по баскетболу.