Баскетболисты юношеской сборной РФ сыграют на ЧЕ с Турцией, Германией и Черногорией

По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Мюнхене, россияне попали в группу А.

Квартет В составили Испания, Сербия, Италия и Украина. В группе С встретятся команды Литвы, Финляндии, Греции и Словении. В группу D попали Босния и Герцеговина, Франция, Латвия и Словакия.

Чемпионат Европы среди юношей пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких Братиславе и Пьештяни.