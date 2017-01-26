Баскетболисты юношеской сборной РФ сыграют на ЧЕ с Турцией, Германией и Черногорией
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) сыграют на чемпионате Европы 2017 года с командами Турции, Германии и Черногории, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
По итогам жеребьевки, которая прошла в четверг в Мюнхене, россияне попали в группу А.
Квартет В составили Испания, Сербия, Италия и Украина. В группе С встретятся команды Литвы, Финляндии, Греции и Словении. В группу D попали Босния и Герцеговина, Франция, Латвия и Словакия.
Чемпионат Европы среди юношей пройдет с 29 июля по 6 августа в словацких Братиславе и Пьештяни.
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