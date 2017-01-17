Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧЕ-2019 по баскетболу в России

Соответствующее решение было принято на заседании организации, которое состоялось во вторник.

«Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ о выдвижении кандидатуры нашей страны на право проведения женского ЧЕ-2019 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола комплект необходимых для этого заявочных документов, — говорится в сообщении. — Место проведения турнира будет определено не позднее июля 2017 года».

Чемпионаты мира и Европы по баскетболу среди национальных сборных ранее в России не проводились.