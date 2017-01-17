Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧЕ-2019 по баскетболу в России
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала подачу российской заявки на организацию женского чемпионата Европы по баскетболу 2019 года. Об этом сообщает
пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Соответствующее решение было принято на заседании организации, которое состоялось во вторник.
«Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ о выдвижении кандидатуры нашей страны на право проведения женского ЧЕ-2019 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола комплект необходимых для этого заявочных документов, — говорится в сообщении. — Место проведения турнира будет определено не позднее июля 2017 года».
Чемпионаты мира и Европы по баскетболу среди национальных сборных ранее в России не проводились.
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