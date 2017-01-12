Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение КМ-2023 по баскетболу

Торжественная церемония прошла в Буэнос-Айресе. Ранее об интересе к проведению турнира заявил глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Также среди претендентов на турнир назывались Австралия, Германия, Гонконг, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.

«Мы должны продолжать искать то, что объединяет нас. Этой заявкой мы также укрепляем связь с братским уругвайским народом. У нас гораздо больше сходств, чем различий. Наша заявка выходит за рамки спорта и сближает соседские страны», — сказал министр образования и спорта Аргентины Эстебан Бюльрих, добавив, что шансы совместной заявки на успех выше.

Отмечается, что 18 января обе федерации представят в Международную федерацию баскетбола (FIBA) необходимые документы, которые должны быть рассмотрены до заседания центрального бюро организации в феврале, когда будут выбраны четыре финалиста. Хозяин турнира будут определен в ноябре 2017 года.

Ранее Аргентина уже принимала чемпионат мира в 1950 и 1990 годах, а Уругвай — в 1967.