Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение КМ-2023 по баскетболу
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Аргентина и Уругвай запустили совместную кампанию за право принять Кубок мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года, сообщается на официальном сайте Аргентинской федерации баскетбола (CABB).
Торжественная церемония прошла в
«Мы должны продолжать искать то, что объединяет нас. Этой заявкой мы также укрепляем связь с братским уругвайским народом. У нас гораздо больше сходств, чем различий. Наша заявка выходит за рамки спорта и сближает соседские страны», — сказал министр образования и спорта Аргентины Эстебан Бюльрих, добавив, что шансы совместной заявки на успех выше.
Отмечается, что 18 января обе федерации представят в Международную федерацию баскетбола (FIBA) необходимые документы, которые должны быть рассмотрены до заседания центрального бюро организации в феврале, когда будут выбраны четыре финалиста. Хозяин турнира будут определен в ноябре 2017 года.
Ранее Аргентина уже принимала чемпионат мира в 1950 и 1990 годах, а Уругвай — в 1967.
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