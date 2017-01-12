Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/28409344/
12 января 2017, 21:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение КМ-2023 по баскетболу

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Аргентина и Уругвай запустили совместную кампанию за право принять Кубок мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года, сообщается на официальном сайте Аргентинской федерации баскетбола (CABB).

Торжественная церемония прошла в Буэнос-Айресе. Ранее об интересе к проведению турнира заявил глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Также среди претендентов на турнир назывались Австралия, Германия, Гонконг, Израиль, Польша, Сербия, Турция, Филиппины и Япония.

«Мы должны продолжать искать то, что объединяет нас. Этой заявкой мы также укрепляем связь с братским уругвайским народом. У нас гораздо больше сходств, чем различий. Наша заявка выходит за рамки спорта и сближает соседские страны», — сказал министр образования и спорта Аргентины Эстебан Бюльрих, добавив, что шансы совместной заявки на успех выше.

Отмечается, что 18 января обе федерации представят в Международную федерацию баскетбола (FIBA) необходимые документы, которые должны быть рассмотрены до заседания центрального бюро организации в феврале, когда будут выбраны четыре финалиста. Хозяин турнира будут определен в ноябре 2017 года.

Ранее Аргентина уже принимала чемпионат мира в 1950 и 1990 годах, а Уругвай — в 1967.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцев

ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцев

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) продолжит заниматься разработкой и ведением индивидуальных программ подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Уйба.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года