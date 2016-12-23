Французские баскетболисты стали победителями юношеского чемпионата Европы в Самсуне
Баскетболисты юношеской сборной Франции победили сверстников из Литвы в финале чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет, который завершился в Самсуне (Турция).
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 75:68 (20:12, 16:16, 17:22, 22:18) в пользу французов. В составе победителей 31 очко набрал Франк Нтиликина. У литовцев 28 очков на счету Арнольдаса Кулбоки.
Бронзовыми призерами стали представители Италии, одержавшие победу над сборной Германии — 74:68 (14:12, 22:17, 19:11, 19:28).
Сборная России заняла на турнире седьмое место.
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