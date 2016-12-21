Россияне U18 проиграли испанцам в турнире за 5−8-е места на ЧЕ по баскетболу
Сборная России по баскетболу среди юношей не старше 18 лет потерпела поражение от сборной Испании со счётом 55:70 в матче турнира за 5−8-е места в рамках чемпионата Европы, проходящего в Турции.
Испанцы намного превосходили соперников, что и вылилось в итоговый счёт на табло. Теперь сборная России сразится за 7-е место с командой, которая проиграет в матче Финляндия — Босния и Герцеговина, а победитель этой встречи сразится со сборной Испании за 5-е место.
В четвертьфинале россияне проиграли литовцам со счётом 81:82.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter