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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/28210661/
21 декабря 2016, 16:22 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Россияне U18 проиграли испанцам в турнире за 5−8-е места на ЧЕ по баскетболу

Сборная России по баскетболу среди юношей не старше 18 лет потерпела поражение от сборной Испании со счётом 55:70 в матче турнира за 5−8-е места в рамках чемпионата Европы, проходящего в Турции.

Испанцы намного превосходили соперников, что и вылилось в итоговый счёт на табло. Теперь сборная России сразится за 7-е место с командой, которая проиграет в матче Финляндия — Босния и Герцеговина, а победитель этой встречи сразится со сборной Испании за 5-е место.

В четвертьфинале россияне проиграли литовцам со счётом 81:82.
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