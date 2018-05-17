Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
СМИ: 41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швеция0
Латвия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Финляндия1
Швейцария0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
США3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
РоссияОТ4
Канада5
Хоккей. НХЛ
18.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс4
Виннипег Джетс2
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Удивительные приключения утенка Дакли
13Самые красивые болельщицы чемпионата мира по хоккею
21:32 (мск), источник: Советский спорт

Пробить миллиард! Как изменились бюджеты российских баскетбольных клубов

«Советский спорт» изучил бюджеты наших клубов в Единой лиге ВТБ, которые, традиционно, были обнародованы по окончании регулярного чемпионата.

О ДОХОДНОЙ ЧАСТИ

Санкт-Петербург — культурная столица России, Волга впадает в Каспийское море, а ЦСКА — самый богатый баскетбольный клуб страны. Есть вещи, которые не меняется. Доходная часть армейской команды в этом сезоне составила 2 685 634 000 рублей. Это на 40 миллионов больше, чем в прошлом (2 646 016 000) и, конечно, куда значительнее, чем у конкурентов. Хотя и сами конкуренты подтянулись. Особенно — «Химки», чей бюджет на нынешний год остановился на отметке 1 675 941 000 рублей. Подмосковный клуб, готовясь к Евролиге, серьезно прибавил — почти на полмиллиарда (было 1 281 995 000). Отметку в миллиард пробил и «Локо-Кубань» (1 129 272 000 рублей), что тоже объяснимо — в Краснодаре сделали ставку на возвращение в главный клубный турнир континента, куда дорога лежала либо через победу в Кубке Европы (в итоге в финале команда уступила стамбульской «Дарушафаке» Дэвида Блатта), либо через высокое место в Лиге ВТБ. На четвертом месте остался казанский УНИКС (897 240 000 рублей), пятерку богатейших замкнул «Нижний Новгород» (424 427 000 рублей). А вот самым бедным на этот раз внезапно оказался «Автодор» — их доходная часть составила «жалкие» 169 773 000. Это немногим больше, чем было в прошлом сезоне у «Пармы» (155 284 000), но если пермская команда тогда осталась последней и едва не вылетела из турнира (одним из условий того, что она останется, было как раз серьезное увеличение бюджета), то саратовцы в этом чемпионате заняли пятое место, опередив те же «Химки». Вот, что значит тратить деньги с умом!

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

— Что меня очень радует — у ЦСКА, «Зенита», «Локомотива-Кубани» и УНИКСа напротив графы «бюджетное финансирование» стоит ноль. К этому надо стремиться всем клубам Лиги. Особенно «Парме» и «Енисею», которые продолжают финансироваться за счет средств своего региона, — отметил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Да-да, четыре из пяти лучших клубов страны обеспечивают себя самостоятельно. По крайней мере — без дотационных средств. Бюджет ЦСКА сформирован, в первую очередь, благодаря вливаниям фактического владельца команды — «Норильского Никеля» (прямые поступления — 938 миллионов рублей, плюс еще 1,5 миллиарда — в виде спонсорских взносов, где, помимо «Норникеля», значится еще несколько крупных компаний). «Зенит» наполовину обеспечен деньгами старшего, футбольного брата (468 300 000 рублей из общего бюджета в 854 миллиона). И в то же время «Енисей» при общей доходной части 269 657 000 получает 257 800 000 от Минспорта Красноярского края. Почувствуйте разницу!

ЧТО ТАМ С БИЛЕТАМИ?

Тут все по-прежнему скромно. Ладно, ЦСКА — напрямую от зрителей клуб получил 92 миллиона рублей (продажа билетов, мерчендайзинг и кейтеринг). Еще 134,5 миллиона армейцы заработали в виде призовых. А, скажем, УНИКС тех же билетов продал всего на 4,2 миллиона. «Енисей» — и вовсе на 2 024 000 рублей! «Химки» — на 10 миллионов, при этом в графе «мерчендайзинг и кейтеринг» у подмосковного клуба значится «0». Не продаются пирожки и фирменные майки на аренах БЦ МО и в Мытищах? Ладно, скорее всего, эти доходы учтены в чем-то другом. Но у «Енисея» тут не «0», а сумма в 160 000 рублей. За целый сезон! В Красноярске то ли сосиски очень дешевые, то ли расходятся плохо…

ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ

Тут все тоже стабильно. ЦСКА на свой состав за нынешний сезон потратил 1 338 284 000 рублей. За исключением «Химок», это больше, чем весь бюджет всех остальных клубов! И, кстати, меньше, чем в прошлом сезоне (1 551 500 000). Уход Милоша Теодосича так сказался?

«Химки», конечно, на второй позиции — 907 156 000. Интересно, сколько из этой суммы приходится на гонорар лучшего скорера Европы Алексея Шведа? А наименьшие зарплаты, как и в прошлом году, у пермской «Пармы» — в общей сложности всего на 63 737 000 рублей.

ГРАФА «ИТОГО»

Так что в итоге? Кто заработал, кто ушел в минус?

Лучший чистый доход, что интересно, не у ЦСКА (армейцы разбогатели на 12,5 миллионов). А у УНИКСа. Причем второй год подряд! Казанцы выжали из этого сезона «профит» в 27 341 000 рублей. У остальных команд баланс примерно равен нулю. Умилительно выглядит доход «Автодора» — аж 26 000 рублей! Да-да, тысяч, мы ноликах не ошиблись. Но все равно — это лучше, чем ноль! При этом в жесткий минус опять ушли два клуба — «Химки» (потеряли 99 миллионов) и «Локомотив-Кубань» (55,5 миллиона). Но, как указано в примечании, эти убытки покроются за счет остатка финансовых средств на начало сезона. В общем, банкротство клубам не грозит.

 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Фанаты Медведевой и Загитовой зарубились в инстаграме. Это какой-то ад
Деревянные медали: этой сборной России канадцы не по зубам
«Амкар» обыграл «Тамбов» в первом стыковом матче за выход в РФПЛ
Тренер сборной РФ не стал винить судей в поражении от канадцев
Названы лучшие хоккеисты сборной России на ЧМ-2018
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Дацюк заявил о желании продолжить выступать за сборную России
Marca: Гризманн перейдет в «Барселону» в ближайшие две недели
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь