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19:39 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 100:84 одержал победу над петербургским «Зенитом» в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий хозяев Серхио Родригес, набравший 19 очков. В состав «Зенита» лучшим по этому показателю стал атакующий защитник Кайл Курич (13 очков).

ЦСКА в турнирной таблице продолжает лидировать, одержав 22 победы при двух поражениях. «Зенит», в активе которого 15 побед и восемь поражений, занимает четвертое место.

В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА на выезде сыграет 8 мая с пермской «Пармой», «Зенит» 9 мая в своей предпоследней игре примет казанский УНИКС.

В других матчах игрового дня краснодарский «Локомотив- Кубань» разгромил красноярский «Енисей» — 106:57, а саратовский «Автодор» на своей площадке был сильнее подмосковных «Химок» со счетом 104:92.

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