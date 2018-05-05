Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 100:84 одержал победу над петербургским «Зенитом» в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 100:84 одержал победу над петербургским «Зенитом» в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий хозяев Серхио Родригес, набравший 19 очков. В состав «Зенита» лучшим по этому показателю стал атакующий защитник Кайл Курич (13 очков).
ЦСКА в турнирной таблице продолжает лидировать, одержав 22 победы при двух поражениях. «Зенит», в активе которого 15 побед и восемь поражений, занимает четвертое место.
В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА на выезде сыграет 8 мая с пермской «Пармой», «Зенит» 9 мая в своей предпоследней игре примет казанский УНИКС.
В других матчах игрового дня краснодарский «Локомотив- Кубань» разгромил красноярский «Енисей» — 106:57, а саратовский «Автодор» на своей площадке был сильнее подмосковных «Химок» со счетом 104:92.