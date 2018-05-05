Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий хозяев Серхио Родригес, набравший 19 очков. В состав «Зенита» лучшим по этому показателю стал атакующий защитник Кайл Курич (13 очков).

ЦСКА в турнирной таблице продолжает лидировать, одержав 22 победы при двух поражениях. «Зенит», в активе которого 15 побед и восемь поражений, занимает четвертое место.

В своем заключительном матче в регулярном чемпионате ЦСКА на выезде сыграет 8 мая с пермской «Пармой», «Зенит» 9 мая в своей предпоследней игре примет казанский УНИКС.