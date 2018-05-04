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18:18 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки Севастополя победили в турнире в честь Дня возрождения карачаевского народа

ЧЕРКЕССК, 4 мая. /ТАСС/. Команда Севастополя стала чемпионом турнира по баскетболу в честь Дня возрождения карачаевского народа после депортации 1943 года, завершившегося в пятницу в Черкесске (Карачаево-Черкесия), сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

«В этом турнире, который проводился в 12-й раз, участвуют молодые баскетболистки. В этом году выступали спортсменки 2007−2008 годов рождения. Приехали шесть команд из разных городов страны, каждая из которых провела по пять встреч. Чемпион турнира — сборная Севастополя, уверено победившая во всех играх», — сказал член оргкомитета.

Второе и третье места завоевали баскетболистки из Волгограда и Ростова-на-Дону. «География турнира ежегодно расширяется. В этом году в нем впервые принимали участие две команды из Севастополя», — добавил собеседник агентства.

Соревнования проходили с 30 апреля по 4 мая в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске. В рамках пятидневного турнира состоялось 30 игр.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.

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