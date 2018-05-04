Баскетболистки Севастополя победили в турнире в честь Дня возрождения карачаевского народа

«В этом турнире, который проводился в 12-й раз, участвуют молодые баскетболистки. В этом году выступали спортсменки 2007−2008 годов рождения. Приехали шесть команд из разных городов страны, каждая из которых провела по пять встреч. Чемпион турнира — сборная Севастополя, уверено победившая во всех играх», — сказал член оргкомитета.

Второе и третье места завоевали баскетболистки из Волгограда и Ростова-на-Дону. «География турнира ежегодно расширяется. В этом году в нем впервые принимали участие две команды из Севастополя», — добавил собеседник агентства.

Соревнования проходили с 30 апреля по 4 мая в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске. В рамках пятидневного турнира состоялось 30 игр.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию.