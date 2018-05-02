Без шансов для соперниц: баскетболистки УГМК в 12-й раз выиграли золото ЧР

Источник: РИА "Новости"

Для УГМК минувший сезон стал одним из самых нервных за последние годы. В январе неожиданно для многих из команды по семейным обстоятельствам ушел главный тренер Олаф Ланге. Руководство клуба при выборе нового тренера сделало выбор в пользу испанца Мигеля Мендеса, до того момента не имевшего опыта работы с топ-командами.

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А чуть ранее, в декабре 2017-го, из УГМК ушла одна из главных звезд — американка Дайана Таурази, которая была лидером «лисиц» на протяжении нескольких лет — с 2012 года. Спустя несколько дней клуб объявил о подписании контракта с еще одной американской баскетболисткой, не менее титулованной и известной, — Майей Мур. В середине января баскетболистка прибыла в расположение УГМК и за короткое время смогла успешно влиться в команду.

УГМК и курское «Динамо» на протяжении последних лет являются флагманами российского клубного женского баскетбола. В прошлом сезоне курянки впервые в истории стали победительницами Евролиги, но уступили УГМК в финале премьер-лиги. В сезоне-2017/18 «лисицы» взяли над «Динамо» верх и в еврокубке, и в решающей серии чемпионата страны.

В регулярном сезоне премьер-лиги УГМК и курское «Динамо» обменялись победами — курянки одолели соперниц в домашнем матче со счетом 77:68, а затем «лисицы» взяли убедительный реванш на своей площадке в Екатеринбурге — 102:62.

По итогам первого раунда чемпионата страны оба клуба набрали равное количество очков — по 39, но победителем «регулярки» стал УГМК.

В четвертьфинале плей-офф УГМК со счетом 2−0 обыграл курскую «Инвенту», а в полуфинале с тем же результатом был сильнее красноярского «Енисея». «Динамо» в первом раунде плей-офф нанесло поражение столичной МБА (2−0), а в полуфинале также в двух матчах одолело принципиального соперника — оренбургскую «Надежду».

До старта финальной серии чемпионата России «Динамо» и УГМК довелось провести еще одну встречу — в полуфинале Евролиги, и победа осталась за «лисицами» (84:77). Клуб из Екатеринбурга в итоге выиграл у «Шопрона» в финале еврокубка, а курянки на этот раз завоевали бронзу Евролиги, одолев турецкий «Якын Догу».

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В финале чемпионата России, как и в «Финале четырех» Евролиги, главный тренер курской команды Лукас Мондело не смог рассчитывать на одного из лидеров — Эпифанни Принс, выбывшую из строя из-за травмы. В ее отсутствие УГМК дважды выиграл в Екатеринбурге со счетом 74:64 и 82:69, а в среду завершил серию в Курске — 94:91.

«Сегодня мы просто вышли на площадку и начали играть в свою игру, — рассказала после победы РИА Новости баскетболистка УГМК Елена Беглова. — В каких-то моментах мы слишком много пропустили в защите, и “Динамо” вышло вперед. Но мы не могли отдать эту игру, и были настроены на то, что мы заканчиваем эту серию сегодня — побеждаем, забираем кубок и едем домой!».

Директор УГМК Максим Рябков, подводя итоги сезона, подчеркнул заслугу в успехах команды тренера Мендеса. «Я хочу отметить роль Мендеса. Ланге начинал этот непростой сезон, и его вклад в успех команды, безусловно, тоже есть. Но надо отдать должное Мигелю, который, не имея до этого по большому счету опыта работы в топ-клубах, пришел в УГМК и очень быстро нашел общий язык со звездами, с персоналом. Он буквально влюбил игроков в себя. По большому счету, именно плоды его работы мы сейчас пожинаем», — заявил Рябков.

Он также сообщил, что в межсезонье состав УГМК, который после 11 сезонов уже покинула Деанна Нолан, не претерпит серьезных изменений. «Сейчас мы разберемся с нашими планами, проведем совещания с учредителями и главным тренером, а потом займемся вплотную селекционными вопросами.

Но мы не планируем «ковровых бомбардировок», если изменения и будут, то не больше четырех игроков, наверное.