Источник: РИА "Новости"

В течение двух лет БК «Спартак» намерен вернуться в элиту российского баскетбола. В сезоне-2018/19 командой будет руководить чемпион Европы, чемпион Евролиги, пятикратный чемпион России Захар Пашутин. Перед новым тренером стоит задача бороться за медали Суперлиги-1 и дойти до «Финала четырех» Кубка России. Руководство «Спартака» планирует серьезно обновить состав команды, пополнив его опытными игроками. Глобальная цель петербургского клуба — возвращение в Единую лигу в сезоне-2019/20.

Захар Пашутин выступал за петербургский «Спартак» с 1990 по 1993 год и с 2008 по 2010 год. Также он уже тренировал красно-белых в сезоне-2015/16 и привел их к победе в Суперлиге-2. В нынешнем сезоне Пашутин тренировал «Химки-Подмосковье», с которыми занял 10-е место в Суперлиге-1.

Я рад вернуть в клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру. Перестановки в команде будут глобальные. Попробуем взять ребят с опытом, которые находятся в хорошем физическом состоянии. Они будут готовы решать самые сожные задачи. Также очень важно, чтобы росла наша молодежь, чтобы было им с кого брать пример. У них должна быть цель попасть в основной состав, как мы в свое время стремились попасть в ленинградский «Спартак» Захар Пашутин

В сезоне 2017−2018 «Спартак» занял 12 место в Суперлиге и не попал в плей-офф. О целях команды на новый сезон «Известиям» рассказал президент «Спартака», вице-чемпион мира по баскетболу Андрей Фетисов.

— Сейчас основной задачей для Захара Пашутина является формирование тренерского штаба, который будет заниматься вопросом комплектования команды, — рассказал он. — У нас уже есть некоторые наработки и список игроков, которых бы мы хотели видеть у себя. А основные задачи для команды — это борьба за медали Суперлиги и подготовка к возможному выходу в Единую Лигу. Думаю, что мы будем готовы к участию в международном турнире через год. У нас есть поддержка губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, сильный спонсор, и надеюсь, что сложится конкурентноспособная команда.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге уже есть клуб, выступающий в Единой лиге — «Зенит». По словам Андрея Фетисова, две команды из одного города в элите российского баскетбола — это немного.

«Спартак» — это именно ленинградский бренд, это питерский бренд с богатой историей. У меня спрашивали многие в Санкт-Петербурге, не будет ли конфликтной ситуации, как в футболе между «Зенитом» и «Спартаком». Но баскетбол — это другое. У нас есть свои болельщики, которые уже много-много лет поддерживают команду, есть целые поколения болельщиков именно «Спартака». Конечно, мы работаем и над привлечением новой аудитории и надеемся преуспеть в этом. В Петербурге большое население, поэтому болельщиков хватит и нам, и «Зениту» Андрей Фетисов

«Спартак» выступал в Единой лиге с 2011 по 2013 год. В сезоне-2011/12 под руководством словенского специалиста Юре Здовца команда заняла 6-е место в чемпионате России, дошла до четвертьфинала Единой Лиги ВТБ, завоевала «бронзу» Кубка России и, самое главное, стала участником «Финала четырех» Кубка Европы.

В сезоне 2012−2013 «Спартак» впервые за 20 лет выиграл медаль первенства страны — «бронзу». Также петербургский клуб дошел до финала Кубка России, где уступил клубу из Самары, в чемпионате Единой Лиги ВТБ уступил в 1/8 финала «Нижнему Новгороду» и на стадии четвертьфинала выбыл из Кубка Европы.