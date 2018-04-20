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19:07 (мск), источник: Советский спорт

Виктор Швед: Я продал бизнес, чтобы научить Лешу играть в баскетбол

Алексей Швед стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Евролиги. Сейчас его «Химки» бьются в четвертьфинале этого турнира с ЦСКА. Нам же показался интересным взгляд отца и первого тренера на одного из лучших баскетболистов Европы.

Источник: Советский спорт

«ЛЕШКА ЛЮБИТ ИГРАТЬ. КАК ЖЕ ОН ОТКАЖЕТСЯ ОТ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ?!

 — Виктор Николаевич, сколько трехочковых из десяти Алексей забивает на тренировках?
— Я давал другое упражнение. Лешин рекорд: 14 точных попаданий трехочковых за минуту. Это было позапрошлым летом. Никто рекорд пока не побил. А моя старшая дочь Женя за минуту 13 забивала. Тоже отличный показатель. Она за сборную России играла, вице-чемпионка мира, заслуженный мастер спорта.

— Алексей до сих пор с вами к сезону готовится?
— Конечно, и прошлым летом перед Евробаскетом он у меня тренировался порядка трех недель. Базу закладывали — укрепляли мышцы, кроссы, растяжки. Потом Леша к Базаревичу поехал на сбор. Только один раз Леша в Майами к сезону готовился.

— Не бывает жалко сына: поваляйся еще две недельки на пляже, успеешь набегаться.
— После этого сезона можно будет такое и сказать. Слишком большая нагрузка на Лешу легла. По 30 минут играть в каждом матче — это слишком.

— Впереди самые важные матчи. Хватит Алексея до конца сезона?
— Может и не хватить. Были матчи, когда можно было его разгрузить: семь минут отыграл, три отдохнул. Это ж не то, что совсем без замен.

— Вы бы подсказали сыну, чтоб с тренером поговорил, а тот нагрузки сбавил.
— Лешка же любит играть. Ну как он откажется от игрового времени?! Люди за это бьются на тренировках.

«РАДИ ЛЕШИ УЕХАЛ ИЗ ПОЛЬШИ»

 — Белгород не очень баскетбольный город. Согласны?
— Не согласен. Приведу свой пример. Я с девочками работал. Взял детскую команду и довел ее до российской суперлиги. У меня в этой команде жена играла, потом обе дочки. Это пришлось на период развала СССР. В конце 80-х-начале 90-х Белгород был баскетбольным городом, волейбол мы за вид спорта не считали. Братья Гончаровы в «Динамо» играли, они же из Белгорода. И сейчас Денис Захаров в «Енисее», Стас Ильницкий и Денис Левшин в Краснодаре играли. Саша Хоменко уже с первым составом ЦСКА на сборы ездил. Это мои воспитанники. Ребята появляются, но в Белгороде нет условий для развития баскетбола. У нас ведь даже зала своего нет. Арендуем, платим большие деньги — 70 тысяч в месяц. Местные журналисты об этом боятся писать.

— В 90-х вы променяли стабильную, обеспеченную жизнь за границей на туманные перспективы в Белгороде ради неясного будущего сына. При принятии решения сомнения были?
— Не было вообще. Я тренировал «Вислу» из Кракова, там у меня старшая дочка играла. Мы в первый же сезон завоевали бронзовые медали. Леша — поздний ребенок. В Польше его тренировать я мог только в том случае, если б он жил в Варшаве в интернате при посольстве. А мы-то жили в Кракове. Дорога в одну сторону занимает 4−5 часов на поезде. Не наездишься. Не для того мы с женой столько о сыне мечтали, чтоб им занимались чужие люди?!

— В каком году это было?
— В 1996-м, я доработал сезон, и отправились мы домой, в Белгород. Набрали с женой группу и начали работать.

— Разве на зарплату детского тренера в России можно прожить?
— Я открыл бизнес, стал заниматься мебелью. И дело неплохо пошло, хотел уже фабрику строить. Потом вижу: мне на ребенка времени не хватает. Не для того же мы из Польши уехали. Я все распродал и ушел в детскую спортшколу на эти копейки. Ради того, чтобы научить Лешу играть в баскетбол. Потому что понимал: кроме меня никто этого не сделает.

— Вы все поставили на кон и ставка сыграла.
— Видимо, в небесах все же кто-то есть. Все окупилось сторицей.

— Алексей в 14 лет отправился в Санкт-Петербург к легендарному Анатолию Штейнбоку. Это дало скачок?
— Да какой скачок — только время потеряли! Штейнбок сам мне позвонил, мол, привози Лешку, попробуем. Через пару месяцев звоню, узнать, как дела. Лешка отвечает: «Плаваем. Тренировки? Нет тренировок». Говорю: «Ты пловцом хочешь стать?» Не устраивал меня такой тренировочный процесс — в зале одна тренировка в день. Полгода Лешка там позанимался, я его забрал. Моя ошибка.

«В НАШЕМ ДОМЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДУХ ВИТАЕТ»

 — Как Алексей в ЦСКА оказался?
— У меня была приличная команда Сельхозакадемии, выступала в студенческой лиге. Лешка в ней играл, хотя учился в десятом классе. Я его никуда не хотел отпускать, хотел, чтоб был под моим началом. Надо было техникой с ним заниматься, хотел, чтоб он впитал мою школу. В ЦСКА Андрей Мальцев тренировал юношей, они искали разыгрывающего. Им один тренер из Воронежа посоветовал: «В Белгороде есть хороший разыгрывающий, Швед фамилия». Мне позвонили из ЦСКА — привозите. Я отвез Лешку в Москву. Он сразу вписался в состав и стал одним из лучших молодых баскетболистов России.

— На одном детском турнире Леша стал MVP, и ему подарили майку Андрея Кириленко. Майка сохранилась?
— Он не раз получал MVP. А на том турнире играли в американку — это, когда 300 человек становятся в колонну и делают по одному броску по кольцу. Промазал — свободен. Лешка ни разу не промазал и выиграл. А майка цела, у нас дома в Белгороде хранится.

— Когда поняли, что не зря занялись сыном, что из него действительно что-то может получиться?
— Леша учился во втором классе и у него спросили: «Ты хочешь играть в ЦСКА?». Он ответил: «Зачем мне ЦСКА? Я буду играть в НБА».

— Детский максимализм. Но вы, как тренер, понимали, что из сына выйдет толк?
— Я начал тренировать Лешу в первом классе. Он всегда занимался с мальчишками, которые на год-два старше его. Видно было, что от природы он одарен. Ну и я работал с Лешкой много — над передачами, над техникой. Он прогрессировал. И потом, у нас же баскетбольная семья. Жена играла, обе дочки играли. Да у нас в доме баскетбольный дух витает.

«ХОРОШО, ЧТО СЫНА НЕ ВЫБРАЛИ НА ДРАФТЕ»

 — Алексей отправился на драф НБА в 2010 году. Решение совместно с сыном принимали?
— Мне позвонили, сказали, что у Лешки есть шанс попасть на драфт. Я был не против.

— Когда Алексея не выбрали, сильно он расстроился?
— Нет, тогда ему рановато было ехать в НБА. И все к лучшему получилось. Задрафтовал бы его какой-то клуб, может, потом он и не играл бы в НБА. Зато через два года Лешка здорово отыграл на Олимпиаде в Лондоне, «Миннесота» ему сразу предложила трехлетний контракт. Потому что был свободен.

— После подписания контракта вам или маме Алексей сделал подарок?
— У нас такого нет. Сын достаточно нас с женой обеспечивает все эти годы, как стал хорошо зарабатывать. И не только нам, сестрам помогает. Сына старшей дочери Леша выучил в университете Миннесоты. Платил каждый год по 40 тысяч долларов. Сейчас Димка в Москве живет, на хорошей работе трудится.

— С «Минннесоте» у сына пошло. Думали, что так сложится?
— Хорошо шло, пока Рубио не вернулся. А у него большой контракт. А там как — у кого большая зарплата, тот и должен играть. И потом, Рубио любит быть постоянно с мячом, Леша — тоже. Как двух таких игроков на площадке держать?

— Кроме высокого мастерства и таланта, что нужно, чтобы пробиться в НБА?
— Считаю, на первом месте должна быть психологическая устойчивость. А это не каждому дано, такое дается от природы. Посмотрите, как «Локомотив» проиграл в концовке «Дарюшафаке». Дима Кулагин на последних секундах дрогнул и отдал мяч сопернику. А ведь весь матч очень хорошо провел. Взять на себя игру и забить в концовке решающий мяч, это надо обладать большой психологической устойчивостью. Это на первом месте. А дальше уже трудолюбие, затем талант.

— Но не редки претензии к вашему сыну, что он много бросает издали, часто в ущерб команде.
— А почему тогда другие не бросают? Он же как бросает? Когда его держат по два человека, с сопротивлением бросает. Но и отдает. В каждом матче по восемь передач.

«ЛЕШКА НИКОГДА НЕ СПОРИТ С ТРЕНЕРАМИ, РАБОТАЕТ И СОПИТ В ДВЕ ДЫРОЧКИ»

 — Летом 2015 года руководство «Никс» предложило Алексею контракт на 2,8 миллиона долларов, но он отказался и вернулся в Россию — в «Химки». Правильное решение?
— Считаю, правильное. Потому что ему везде давали минималку. Я ему сказал: «Леша, с минимальной зарплатой ты будешь протирать штаны на лавке. Надо что-то решать, тебе уже немало лет». А тут «Химки» вышли с хорошим предложением.

— В «Химках» несколько тренеров сменилось за последние годы. С кем Алексею комфортней всего было работать, и на кого он жаловался?
— Не было среди них, кто был бы Лешей недоволен. Лешка же молчун: никогда не спорит с тренерами, молча работает и сопит в две дырочки. Он же знает, что его вырастил отец-тренер. Как можно жаловаться руководству на людей, которые тебе помогают? И если у Куртинайтиса или Ивановича были ошибки, Леша никогда об этом вслух не скажет.

— Последний Евробаскет. Всеобщее мнение: без Шведа не дошли бы до полуфинала. Согласны?
— Его заслуга огромна, это, без сомнения. Если человек попал в пятерку лучших баскетболистов Европы, это о чем-то говорит. А там ведь сплошь — ребята из НБА.

— Вы скупы на похвалу. Хотя бы за олимпийскую бронзу сын от вас дождался добрых слов?
— Я был в это время с командой на сборе в деревне. Накануне обошел все дома, и только в одном нашел, где телевизор показывал нужный канал. Напросился на вечер баскетбол посмотреть. После матча сел в машину, не мог слово вымолвить. Мне звонки пошли один за другим, а я толком ответить не могу. И откуда только мой телефон узнали? Пришел в себя, поехал в зал к мальчишкам, рассказал им про игру. И Лешку, конечно, похвалил.

— Сын равнодушен к дорогим вещам?
— За дорогими шмотками не гоняется. К машинам тоже равнодушен. В 2012 году ему подарили за олимпийскую бронзу «Ауди», так на ней до сих пор и ездит.

— Алексей действительно вам звонит каждый день?
— Два раз в день. Утром обязательно с мамой разговаривает, вечером — с мамой и со мной поговорит. И неважно, где он находится, Леша ведь очень добрый.

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