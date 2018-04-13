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19:58 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки УГМК сыграют с курским «Динамо» в финале чемпионата России

ТАСС, 13 апреля. Женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга на своей площадке со счетом 90:47 разгромил красноярский «Енисей» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России и вышел в финал турнира.

Самым результативным игроком стала форвард УГМК Майя Мур, набравшая 18 очков, у «Енисея» лучшей по этому показателю стала разыгрывающая Марина Голдырева (10). Первая игра, которая прошла в Красноярске, также завершилась победой УГМК (98:83). Таким образом, в серии до двух побед сильнее был УГМК.

В другом полуфинальном матче курское «Динамо» на выезде обыграло «Надежду» из Оренбургской области со счетом 88:83. Больше всех очков в составе хозяев набрала разыгрывающая Александрия Мария Бентли (26), в составе гостей — форвард Энджел Маккатри (22). В первой встрече в Оренбурге сильнее были баскетболистки «Динамо» (100:55), которые выиграли серию со счетом 2−0.

В сезоне-2016/17 чемпионата России также в финале играли УГМК и курское «Динамо», тогда победу в серии до трех побед одержала екатеринбургская команда (3−2).

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