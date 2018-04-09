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21:29 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 9 апреля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 104:90 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Нандо Де Коло, в его активе 21 очко. Для ЦСКА эта победа стала девятой подряд в Единой лиге ВТБ.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает занимать первое место, одержав 19 побед в 21 матче, «Нижний Новгород» с семью победами в 19 играх идет восьмым. На второй позиции расположился казанский УНИКС, на третьей — петербургский «Зенит».

В следующем матче ЦСКА 11 апреля в гостях сыграет с таллинским «Калевом», «Нижний Новгород» 15 апреля примет красноярский «Енисей».

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