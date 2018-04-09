Анна Лешковцева: Баскетбол и семья важнее больших контрактов

Источник: РИА "Новости"

Капитан МБА Анна Лешковцева провела очередной отличный сезон в Премьер-лиге, но ее команда в очередной раз остановилась на ранней стадии плей-офф. В интервью «Известиям» лучший игрок мира по баскетболу «три на три» рассказала об атмосфере в сборной России после прихода Олафа Ланге, предстоящем драфте женской NBA и главных людях в своей жизни.

— Третий год подряд МБА вылетает на стадии четвертьфинала. На данный момент это потолок для команды?

— Каждый раз клуб ставил перед собой задачу попасть в топ-5 по итогам чемпионата, но дважды мы занимали седьмое и один раз шестое место. Поэтому в плей-офф МБА попадал на кого-то из лидеров российского баскетбола. В этом году мы играли с действующим победителем Евролиги — курским «Динамо», обладающим внушительным бюджетом и игроками самого высокого уровня. Как русскими, так и легионерами. Если бы мы заняли пятое место, то шансов пробиться в полуфинал было бы гораздо больше.

— Какое достижение стало для вас главным в этом сезоне? Долгожданный вызов в сборную, международные победы в сборной «три на три» или яркая игра в Премьер-лиге?

— Думаю, самое ценное — это приз MVP чемпионата мира «три на три». Все-таки приятно быть лучшей баскетболисткой в мире, пусть и не в основной, но в олимпийской дисциплине.

— Как вам атмосфера в сборной? С кем больше всего общаетесь?

— В сборной очень дружелюбная атмосфера, все друг друга поддерживают. Больше всего общаюсь с девушками, с которыми мы много играли в юниорах, и моими партнерами по сборной «три на три». Например, с Еленой Бегловой, Анастасией Логуновой и Татьяной Петрушиной. У нас много общих интересов. С молодежью тоже хорошо общаемся, можем посмеяться, обсудить последние тренды.

— Что нового для себя вы почерпнули на тренировках под руководством Олафа Ланге?

— Он требует очень высокой концентрации, хочет, чтобы мы тренировались не очень долго, но качественно. Еще Олаф проводит много командных собраний, где мы общаемся на разные темы, проходим психологические тесты, которые порой бывают очень смешными. Это хорошо сплачивает коллектив, мы больше узнаем друг о друге.

— Тот факт, что команда пропустит ЧМ-2018, не давит психологически?

— Это обидно. Конечно, хотелось бы получить такой великолепный опыт, но время уже не вернуть. Сборная неудачно выступила на Евробаскете-2017, и теперь нам надо реабилитироваться в текущем отборочном цикле. Тем не менее летом я не буду отдыхать от баскетбола, а отправлюсь на чемпионат мира «три на три».

— У команды высокие шансы защитить титул?

— Надеюсь, что да. В мае проведем сборы, вспомним взаимодействия и отправимся на Филиппины (чемпионат мира пройдет с 7 по 12 июня. — «Известия»).

— Если вернуться к национальной команде — у нее есть потенциал выиграть Евробаскет-2019? Кто ваши основные конкуренты?

— О нашем потенциале говорить пока рано. Для начала надо обыграть Венгрию и Литву, а затем хорошо выступить во втором квалификационном раунде. Основные конкуренты же у нас не изменились. Это Испания и Сербия. Еще бы очень хотелось встретиться с Грецией и взять у них реванш за поражение на Евробаскете-2017.

— Недавно российский паспорт получила Джамирра Фолкнер. На ваш взгляд, она усилит команду?

— Я мало знаю про Джамирру и, если честно, пока не видела ни одной игры. Но судя по разговорам моих знакомых, ее козыри — это высокая скорость и резкость. Знаю, что в прошлом году у нее была очень серьезная травма, после которой она долго восстанавливалась. Надеюсь, что она наберет лучшие кондиции и принесет пользу сборной России.

— Вы в очередной раз показали великолепную статистику, набирая в Премьер-лиге по 13,6 очков в среднем за игру. Но в этот раз вас опередила Альбина Ражева из «Динамо». Что скажете о способностях этой 23-летней баскетболистки?

— Альбина — молодец, пусть продолжает в том же духе. Не зря она уже получила вызов в сборную и отлично смотрелась на тренировочном сборе. Жаль, что ее команда не вышла в плей-офф и оказалась в последней тройке. Думаю, что она будет только прибавлять.

— Кого из молодых игроков еще можете выделить в Премьер-лиге?

— В целом хочу выделить всю нашу команду, где собраны очень талантливые девушки. Но особо отмечу Карину Низамову. Она провела действительно сильный сезон, и я надеюсь, что ее вновь вызовут в сборную. Также отдельной похвалы заслуживает Нина Глонти.

— Раиса Мусина и Мария Вадеева заявили, что будут выставляться на драфт женского NBA. На ваш взгляд, у них есть шансы закрепиться за океаном?

— Думаю, что да. У них впереди еще вся карьера и переход в клуб WNBA пойдет им на пользу. Да и в целом это здорово для всего нашего баскетбола. Наших игроков заметили в сильнейшей лиге мира, и если им удастся задрафтоваться в WNBA, интерес к женскому баскетболу в России может увеличиться.

— А у вас есть желание попробовать силы в WNBA?

— Если бы у меня был такой вариант, то я бы рассмотрела все за и против и приняла бы правильное решение.

— По итогам сезона у вас заканчивается контракт с МБА. Готовы рассмотреть предложения от других клубов, или вам комфортно в Москве?

— Готова рассмотреть все варианты, но выберу самый комфортный. Все-таки у меня есть семья, ребенок. Я больше завишу от них, чем от своих желаний и амбиций.

— По словам генерального менеджера МБА Игоря Кочаряна, в прошлом году у вас были предложения от топ-клубов, но вы сделали выбор в пользу игрового времени и атмосферы. Для вас баскетбол важнее больших контрактов?

— Скажу так: баскетбол и семья для меня важнее больших контрактов.

— Кто оказал самое серьезное влияние на вашу карьеру?

— В первую очередь — родители. Они отдали меня на баскетбол, когда мне было девять лет. Я пришла в команду и на фоне других вообще ничего не умела. Но постепенно за счет своего трудолюбия и их веры я научилась азам баскетбола и постепенно стала делать шаги в сторону профессиональной команды. Во-вторых, выделю своего мужа. После декрета стоял вопрос — возвращаться мне в профессионалы или нет. Он поддержал меня в это непростое время и попросил взять игровой номер, под которым профессионально играл в хоккей. Я согласилась, и когда стала выступать под 18-м номером, мои результаты действительно пошли в гору. В-третьих, это мой агент, олимпийский чемпион Сергей Тараканов, который помог мне после декретного отпуска найти команду, в которой я бы могла раскрыться. И это получилось. Ведь именно в МБА я стала показывать высокую результативность и получила вызов в сборную.

— Вы видите себя в баскетболе через 10 лет? Вам близка работа тренера, менеджера?