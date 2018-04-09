Анна Лешковцева: Баскетбол и семья важнее больших контрактов
Игрок сборной России и капитан МБА — о предстоящем чемпионате мира на Филиппинах и планах на будущее.
Игрок сборной России и капитан МБА — о предстоящем чемпионате мира на Филиппинах и планах на будущее.
Капитан МБА Анна Лешковцева провела очередной отличный сезон в
— Третий год подряд МБА вылетает на стадии четвертьфинала. На данный момент это потолок для команды?
— Каждый раз клуб ставил перед собой задачу попасть в топ-5 по итогам чемпионата, но дважды мы занимали седьмое и один раз шестое место. Поэтому в
— Какое достижение стало для вас главным в этом сезоне? Долгожданный вызов в сборную, международные победы в сборной «три на три» или яркая игра в
— Думаю, самое ценное — это приз MVP чемпионата мира «три на три».
— Как вам атмосфера в сборной? С кем больше всего общаетесь?
— В сборной очень дружелюбная атмосфера, все друг друга поддерживают. Больше всего общаюсь с девушками, с которыми мы много играли в юниорах, и моими партнерами по сборной «три на три». Например, с Еленой Бегловой, Анастасией Логуновой и Татьяной Петрушиной. У нас много общих интересов. С молодежью тоже хорошо общаемся, можем посмеяться, обсудить последние тренды.
— Что нового для себя вы почерпнули на тренировках под руководством Олафа Ланге?
— Он требует очень высокой концентрации, хочет, чтобы мы тренировались не очень долго, но качественно. Еще Олаф проводит много командных собраний, где мы общаемся на разные темы, проходим психологические тесты, которые порой бывают очень смешными. Это хорошо сплачивает коллектив, мы больше узнаем друг о друге.
— Тот факт, что команда пропустит ЧМ-2018, не давит психологически?
— Это обидно. Конечно, хотелось бы получить такой великолепный опыт, но время уже не вернуть. Сборная неудачно выступила на Евробаскете-2017, и теперь нам надо реабилитироваться в текущем отборочном цикле. Тем не менее летом я не буду отдыхать от баскетбола, а отправлюсь на чемпионат мира «три на три».
— У команды высокие шансы защитить титул?
— Надеюсь, что да. В мае проведем сборы, вспомним взаимодействия и отправимся на Филиппины (чемпионат мира пройдет с 7 по 12 июня. — «Известия»).
— Если вернуться к национальной команде — у нее есть потенциал выиграть Евробаскет-2019? Кто ваши основные конкуренты?
— О нашем потенциале говорить пока рано. Для начала надо обыграть Венгрию и Литву, а затем хорошо выступить во втором квалификационном раунде. Основные конкуренты же у нас не изменились. Это Испания и Сербия. Еще бы очень хотелось встретиться с Грецией и взять у них реванш за поражение на Евробаскете-2017.
— Недавно российский паспорт получила Джамирра Фолкнер. На ваш взгляд, она усилит команду?
— Я мало знаю про Джамирру и, если честно, пока не видела ни одной игры. Но судя по разговорам моих знакомых, ее козыри — это высокая скорость и резкость. Знаю, что в прошлом году у нее была очень серьезная травма, после которой она долго восстанавливалась. Надеюсь, что она наберет лучшие кондиции и принесет пользу сборной России.
— Вы в очередной раз показали великолепную статистику, набирая в
— Альбина — молодец, пусть продолжает в том же духе. Не зря она уже получила вызов в сборную и отлично смотрелась на тренировочном сборе. Жаль, что ее команда не вышла в
— Кого из молодых игроков еще можете выделить в
— В целом хочу выделить всю нашу команду, где собраны очень талантливые девушки. Но особо отмечу Карину Низамову. Она провела действительно сильный сезон, и я надеюсь, что ее вновь вызовут в сборную. Также отдельной похвалы заслуживает Нина Глонти.
— Раиса Мусина и Мария Вадеева заявили, что будут выставляться на драфт женского NBA. На ваш взгляд, у них есть шансы закрепиться за океаном?
— Думаю, что да. У них впереди еще вся карьера и переход в клуб WNBA пойдет им на пользу. Да и в целом это здорово для всего нашего баскетбола. Наших игроков заметили в сильнейшей лиге мира, и если им удастся задрафтоваться в WNBA, интерес к женскому баскетболу в России может увеличиться.
— А у вас есть желание попробовать силы в WNBA?
— Если бы у меня был такой вариант, то я бы рассмотрела все за и против и приняла бы правильное решение.
— По итогам сезона у вас заканчивается контракт с МБА. Готовы рассмотреть предложения от других клубов, или вам комфортно в Москве?
— Готова рассмотреть все варианты, но выберу самый комфортный.
— По словам генерального менеджера МБА Игоря Кочаряна, в прошлом году у вас были предложения от
— Скажу так: баскетбол и семья для меня важнее больших контрактов.
— Кто оказал самое серьезное влияние на вашу карьеру?
— В первую очередь — родители. Они отдали меня на баскетбол, когда мне было девять лет. Я пришла в команду и на фоне других вообще ничего не умела. Но постепенно за счет своего трудолюбия и их веры я научилась азам баскетбола и постепенно стала делать шаги в сторону профессиональной команды.
— Вы видите себя в баскетболе через 10 лет? Вам близка работа тренера, менеджера?
— После завершения карьеры хотелось бы родить еще одного ребенка. Поэтому, возможно, я сосредоточусь на воспитании детей, но не исключено, что пойду учиться на тренера. Считаю, что у меня есть к этому предрасположенность. Время покажет.