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00:56 (мск), источник: Известия

Олег Окулов сохранит пост тренера «Енисея» до конца сезона

Несмотря на семь поражений подряд, российский специалист продолжит руководить красноярским баскетбольным клубом в оставшихся матчах Единой лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

Олег Окулов продолжит тренировать «Енисей» в семи заключительных играх сезона-2017/18. Несмотря на то что команда идет на последнем месте в турнирной таблице и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ, руководство красноярского клуба продолжает доверять главному тренеру. Об отставке 51-летнего специалиста речи не идет, заявил «Известиям» генеральный директор «Енисея» Владимир Петраковский.

По его словам, команда работает в штатном режиме и готовится к домашнему матчу с «Астаной».

— Олег Окулов остается главным тренером «Енисея», — подчеркнул Владимир Петраковский. — Никаких разговоров об отставке не было. Понятно, что результаты мужской команды в этом году разочаровывают, но в этом вина не только главного тренера.

В сезоне-2017/17 «Енисей» выиграл всего три матча из 17 в Единой лиге и сейчас замыкает турнирную таблицу. Серия поражений команды достигла уже семи игр, причем во встречах с «Локомотивом», ЦСКА и «Пармой» подопечные Олега Окулова уступили с разгромным счетом.

— Понятно, что как уважающий себя тренер он максимально вовлечен и пытается исправить ситуацию, — рассказал «Известиям» агент Олега Окулова Максим Шарифьянов. — Я бы не стал говорить, что неудачи команды в этом году связаны только с участием в Лиге чемпионов ФИБА. В прошлом сезоне «Енисей» также выступал на два фронта, совершал множество длительных перелетов и занял при этом шестое место в Единой лиге, для своего бюджета и своего состава выступив сверхуспешно. Думаю, слабые результаты «Енисея» в этом году связаны в первую очередь с повышенной травматичностью игроков. Не помню, когда тренеру удавалось собрать на официальную игру полноценный состав. Постоянно 2−3 основных игрока находились в лазарете. Конечно, будет проведен четкий детальный анализ по окончании сезона, когда будет понятно итоговое турнирное положение и количество побед. Сейчас важно привести команду в чувство и достойно завершить чемпионат.

В прошлом сезоне «Енисей» стал главным открытием сезона. Команда заняла шестое место в чемпионате Единой лиги, одержав 13 побед и второй раз в своей истории приняла участие в плей-офф турнира. Центровой команды Фрэнк Элегар вошел в символическую пятерку турнира, а форвард красноярцев Сулейман Браимо был признан лучшим «шестым» игроком Единой лиги.

В межсезонье красноярский клуб пытался сохранить своих лидеров, но удержать в клубе удалось только Сулеймана Браимо, чей контракт был подписан по схеме «1+1». Фрэнк Элегар перешел в «Локомотив-Кубань», Владислав Трушкин и Андрей Кощеев в УНИКС, а Тони Тэйлор — в турецкий «Банвит».

На замену ушедшим Олег Окулов пригласил в команду экс-разыгрывающего «Финикса» Зэбиана Доуделла, американского центрового черногорского «Морнар Бара» Октавиуса Эллиса и несколько талантливых российских игроков — Дениса Захарова, Александра Гудумака, Артема Комиссарова и Глеба Голдырева. Позднее к команде присоединился центровой сборной Латвии Мартиньш Мейерс, которому не удалось найти общий язык с главным тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом.

Именно Мартиньш Мейерс и стал самым ярким игроком команды, набирая 9,4 очка и 7,1 подбора в среднем за игру. Также сезон неплохо проводит форвард Энтони Хиллиард (13,3 очка), защитник Денис Захаров (9 очков) и нападающий Виталий Лютыч (9,5 очка, 2,7 подбора). Остальные игроки, в том числе Сулейман Браимо, пока выглядят бледной тенью самих себя образца прошлого сезона. Нигериец после ухода Фрэнка Элегара стал злоупотреблять индивидуальными действиями, идти в проходы и совершать много дальних бросков, хотя эти компоненты игры не являются его сильными сторонами.

Чтобы реабилитироваться, у игроков и тренерского штаба «Енисея» остается семь матчей. Пять из них красноярская команда проведет дома. Отставание клуба от зоны плей-офф пока составляет четыре победы.

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