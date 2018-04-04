Баскетболистки курского «Динамо» вышли в полуфинал ЧР

Второй матч четвертьфинальной серии, прошедший в среду в Курске, завершился со счетом 84:60 (23:23, 22:8, 17:12, 22:17) в пользу хозяев. У «Динамо» 19 очков набрала Элена Сиак, в составе МБА 12 очков на свой счет записала Мария Торопова.