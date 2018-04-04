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Баскетболистки курского «Динамо» вышли в полуфинал ЧР
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России, обыграв в серии до двух побед московский клуб МБА.
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России, обыграв в серии до двух побед московский клуб МБА.
Второй матч четвертьфинальной серии, прошедший в среду в Курске, завершился со счетом 84:60 (23:23, 22:8, 17:12, 22:17) в пользу хозяев. У «Динамо» 19 очков набрала Элена Сиак, в составе МБА 12 очков на свой счет записала Мария Торопова.
Счет в серии стал 2−0 в пользу курского «Динамо», которое вышло в следующий раунд.