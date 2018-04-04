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19:29 (мск), источник: Р-Спорт

УГМК и «Надежда» вышли в полуфинал плей-офф ЧР

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Баскетболистки екатеринбургского УГМК и оренбургской «Надежды» пробились в полуфинал плей-офф чемпионата России, победив в сериях четвертьфинала соответственно курскую «Инвенту» и казанскую «Казаночку».

Источник: РИА "Новости"

Вторая встреча серии до двух побед между УГМК и «Инвентой» прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась со счетом 87:61 (17:11, 30:16, 25:12, 15:22). У победительниц 25 очков набрала Майя Мур, у гостей по 13 очков на свой счет записали Юлия Козик и Анна Буровая. УГМК выиграл серию со счетом 2−0.

«Надежда» завершила в свою пользу серию против «Казаночки» также в двух матчах. Вторая встреча прошла в среду в Оренбурге и закончилась со счетом 65:59 (14:17, 19:16, 12:17, 20:9). В составе «Надежды» лучшими с 11 очками были Сандра Игуеравиде и Алейн Джонс. У «Казаночки» Сиерра Бердик оформила дабл-дабл (14 очков + 11 подборов), также 14 очков набрала Варвара Псарева.

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