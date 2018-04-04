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07:57 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории

ТАСС, 4 апреля. Полиция Черногории задержала бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани. Об этом сообщает портал Nezavisne.com со ссылкой на заявлении полиции.

В декабре 2016 года появилась информация, что правоохранительные органы ищут Домани в связи с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств федерации, возбужденному 29 декабря 2015 года. Бывшему баскетболисту и чиновнику было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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Домани был задержан в городе Херцег-Нови и доставлен в Высший суд Подгорицы. Он обвиняется в хищении средств РФБ на сумму около 44 млн рублей. В заявлении полиции отмечается, что используя должность исполнительного директора РФБ, он основал несколько компаний, с которыми заключал фиктивные контракты.

Также сообщается, что в ближайшее время будет решаться вопрос о выдаче его российским властям.

Домани дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной России — в 1994 и 1998 годах.

23 октября прошлого года Чертановский суд признал бывшего президента РФБ Юлию Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск.

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