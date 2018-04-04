Обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории

В декабре 2016 года появилась информация, что правоохранительные органы ищут Домани в связи с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств федерации, возбужденному 29 декабря 2015 года. Бывшему баскетболисту и чиновнику было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

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Домани был задержан в городе Херцег-Нови и доставлен в Высший суд Подгорицы. Он обвиняется в хищении средств РФБ на сумму около 44 млн рублей. В заявлении полиции отмечается, что используя должность исполнительного директора РФБ, он основал несколько компаний, с которыми заключал фиктивные контракты.

Также сообщается, что в ближайшее время будет решаться вопрос о выдаче его российским властям.

Домани дважды становился серебряным призером чемпионата мира в составе сборной России — в 1994 и 1998 годах.