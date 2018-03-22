У сборной России вновь будет американская разыгрывающая

Источник: ИТАР-ТАСС

26-летняя разыгрывающая Джамирра Фолкнер будет вызвана на заключительные игры сборной России на первом группового этапе квалификации Евробаскета-2019. Американская баскетболистка УГМК уже получила российский паспорт и приняла решение продолжить свою международную карьеру в российской команде. По словам генерального менеджера женской сборной России Светланы Абросимовой, в натурализации Джамирры Фолкнер был лично заинтересован главный тренер нашей команды немецкий специалист Олаф Ланге.

Джамирра Фолкнер не первая американская разыгрывающая в составе сборной России. Ранее за нашу команду выступали Бекки Хэммон и Эпифанни Принс.

В начале марта 2018 года Джамирра Фолкнер подписала контакт с УГМК, за несколько дней до этого получив российский паспорт. Разыгрывающая не была заиграна за сборную США, поэтому без каких-либо ограничений может выступать за Россию.

— Мы вызовем Джамирру на ближайший сбор команды, — рассказала «Известиям» генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова. — Я слышала много позитивных откликов об этом игроке. Помимо профессиональных качеств, Фолкнер очень хороший человек и добросовестный спортсмен. Но самое главное, что Олаф Ланге в восторге от ее игры. Он лично был заинтересован в натурализации спортсменки.

Интересно, что на позиции первого номера в национальной команде также выступают игроки УГМК — Елена Беглова и Виктория Завьялова. После заключения контракта с Фолкнер Завьялова была отправлена в аренду в «Казаночку». По всей видимости чемпионка мира (U-19) теперь лишится и своего игрового времени в сборной.

— Я не считаю, что мы ущемляет чьи-то интересы, — продолжила Светалана Абросимова. — Наша задача — пробиться на Евробаскет-2019 и удачно там выступить. А конкуренция на позиции разыгрывающего — это очень хорошо, мы долго мечтали об этом. В современном баскетболе уже никто не играет по 40 минут, поэтому времени хватит всем.

В своем дебютном матче за УГМК Фолкнер сыграла 19 минут, набрала 4 очка, 5 передач и 5 перехватов. Президент екатеринбургского клуба, член тренерского совета РФБ Максим Рябков считает, что 169-сантиметровая разыгрывающая способна стать основным первым номером национальной сборной на два ближайших олимпийских цикла.

— Джамирра — один из самых талантливых игроков на позиции первого номера в WNBA из тех, кто не был заигран за резервную сборную США и сборные других стран, — заявил Максим Рябков. — Натурализация игрока — правильное решение со стороны РФБ и Минспорта, поддержанное президентом РФ. Ей только недавно исполнилось 26 лет, поэтому на протяжении двух олимпийских циклов она закроет нам проблемную позицию первого номера. Несмотря на молодость, Фолкнер опытный игрок, которая уже играла в финале WNBA. В первую очередь, она игрок нацеленный на созидание, способный отдать последнюю передачу. Кроме созидательных качеств она обладает хорошим броском, смело идет в проход и имеет хорошую скорость рук и скорость мышления.

Однако не все так позитивно восприняли натурализацию игрока. Например, генеральный директор «Спарта энд К», чемпионка Европы, призер Олимпийских игр-2004 Анна Архипова-фон Калманович считает в РФБ поторопились с таким решением.

— На мой взгляд, наши девочки дозрели до того, чтобы представлять сборную России на международном уровне, — отметила «Известиям» Анна Архипова -фон Калманович. — Если посмотреть на разыгрывающих, выступающих за европейские сборные, то наши им ничем не уступают, а в перспективе будут даже сильнее. Я говорю про Лену Беглову, Марину Голдыреву, Вику Завьялову, Севару Нуритдинову. Но если руководство РФБ считает, что надо натурализовать игрока на эту позицию, то это их право. Если иностранный игрок поможет расти нашим девочкам, то я только за, а если Фолкнер будет играть по 30−35 минут, то это совсем другая история.