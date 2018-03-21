Модестас Паулаускас: Никогда не думал о побеге из СССР

«КОМУ ИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ, КАК МЫ ТРЕНИРУЕМСЯ?»

— Модестас, признаюсь, пока сам не посмотрел фильм, по отзывам в прессе сформировал отрицательное мнение. Но, затем сходил в кинотеатр. Признаюсь, к финалу слезу прошибло.

— Актер Жильвинас Тратас, который сыграл меня в этом фильме, рассказывал, что после премьеры в Москве у многих женщин были слезы. Я ему ответил, что в Вильнюсе было то же самое. Я, правда, слезы сдержал, но все было на пределе. В фильме очень хорошо показан матч. Во время просмотра все вспомнилось, нахлынули воспоминания… Словом, меня сильно пробрало.

— В России мнения по поводу фильма разделились: от — все неправда, пропагандистская поделка, до — сильное кино, такие фильмы нужны.

— Это художественный фильм, создатели решили добавить некоторые эпизоды, которых не было в жизни. Допустим, истории с сыном Владимира Петровича Кондрашина. Но именно эти эпизоды и придают фильму нерв, такое кино хочется смотреть. Если б просто показали, как мы тренируемся и играем, получилось бы сухая документальная лента. Кому это интересно? А так получился разноцветный букет, а не состоящий только из одних роз.

— В России фильм пользовался большим успехом, а как прошел прокат в Литве?

— Вся Литва с удовольствием посмотрела. Меня друзья после просмотра замучили звонками, задавали вопросы. Приходилось отвечать.

— Молодежь в Литве русский уже не знает. Фильм ведь не дублировали,

— Сделали литовские субтитры.

— Cыну лента понравилась?

— Понравилась — и сыну, и жене. Модестас-младший многих из героев, которых уже нет в живых, видел в жизни. Я несколько раз ездил в Санкт-Петербург на Кубок Кондрашина и Белова и всегда брал Модестаса с собой. Мы там много общались, вспоминали молодость с Геннадием Вольным, Серегой Беловым, другими. Модестас с удовольствием все это слушал.

— Киношный Кондрашин похож на себя в жизни?

— В некоторых моментах похож, в других — авторы применили художественный вымысел. А вообще, сыграть Владимира Петровича трудно. Это был уникальный человек.

«СЦЕНАРИЙ ПРОЧЕЛ, СО ВСЕМ БЫЛ СОГЛАСЕН»

— Вам перед началом съемок приносили сценарий. Вы его внимательно прочли?

— Прочел основные моменты, касающиеся моей роли. Со всем был согласен. А после того, как фильм вышел, поблагодарил Жильвинаса Тратаса за то, как он меня сыграл. Он приезжал ко мне в Шакяй перед началом съемок. Мы много разговаривали, Жильвинас задавал много вопросов, уточнял нюансы. Чем мог, помог ему.

— Но вы в некоторых эпизодах выглядите неприглядно. При чтении сценария вас это не покоробило?

— Нет, как я уже говорил, это художественное произведение, а не документальное кино. Авторы имеют право на художественный вымысел, и, как показал фильм, это сработало.

— В фильме вас склоняют к побегу из СССР ваши соотечественники. У вас ведь действительно не раз была возможность остаться за границей, но вы ею не воспользовались.

— Возможностей таких было немало. Мы со сборной часто выезжали за границу. Как-то в Америке еще в конце 60-х мне предлагали остаться, сулили большие перспективы, обещали помочь. Но у меня никогда даже мыслей таких не было. В Литве оставались жена, сын, родители, братья. Литва — моя родина, я просто не смог бы жить где-то еще.

— Вас часто опекала за границей литовская диаспора. Гомельский и Кондрашин легко отпускали на такие встречи?

— Они знали, что я никуда не сбегу. Литовская диаспора есть во многих странах Европы, в Южной и Северной Америке. Куда бы мы ни приехали со сборной, соотечественники хотели со мной пообщаться. То же самое происходило с Хомичюсом, Сабонисом, Куртинайтисом, когда они выезжали за границу в составе сборной. Гомельский всегда их отпускал на такие встречи.

— В фильме есть такой эпизод. Игроки сборной отмечают победу на чемпионате Европы в Эссене. Едешко и Жармухамедов подходят к Сергею Белову со словами: «Нам понравилось с тобой играть». На что он отвечает: «А мне с вами — нет». Мог Белов так ответить?

— Нет, мы были единым кулаком: один за всех и все за одного. Серега был довольно замкнутым человеком, но так ответить он точно не мог.

— В начале фильма есть такой эпизод: на тренировке вы бросаете мячом в лицо Александру Белову. Но в реальности это был Сергей Белов.

— Сергей немного грубо сыграл, я тоже не сдержался, это была такая ответная реакция. Но через три минуты все забылось.

— Вы ведь потом с Сергеем Беловым подружились, жили в одном номере.

— Нам было комфортно друг с другом. Сергей был не очень разговорчивым, а я тоже не любитель поговорить. Мы могли молчать часами, и нас это никак не напрягало. Я его часто брал на встречи с литовцами, он сидел в уголке, смотрел на нас и помалкивал. Как-то спросил: «Тебе не скучно? Мы же по-литовски говорим, ты ничего не понимаешь». Он ответил, что ему комфортно на таких встречах.

«ТАК И НЕ УЗНАЛ У КОНДРАШИНА, ПОЧЕМУ ОН НЕ ВЫПУСТИЛ МЕНЯ НА ФИНАЛ В СТАРТЕ»

— Давайте пройдемся по спорным моментам. Полагаю, стритбола на улице в Нью-Йорке с темнокожими парнями быть не могло?

— Конечно, не могло, но этот эпизод здорово украсил фильм. Как и поездка всей сборной на свадьбу в Грузию. Ее не было, но, как снято и как смотрится этот эпизод в картине.

— Еще есть вопросы. После победы на чемпионате Европы начальник команды раздает игрокам в раздевалке конверты с призовыми за победу. Вы, заглянув в конверт, возмущаетесь: «У нас в Каунасе таксисты больше зарабатывают».

— Тоже художественный вымысел. Призовые были разные за различные турниры. Сумм я не помню, столько времени прошло.

— Но за победу на Олимпиаде в Мюнхене вам выдали на месте по 1000 марок, а по приезде в Союз еще по 3 тысячи рублей. Правильно?

— Да, что-то в этом роде. Это были приличные деньги.

— Кондрашин не выпустил вас на финальный матч с американцами в стартовом составе. Он как-то объяснил свое решение?

— Нет, не объяснил. Я был в полном недоумении, нахожусь в нем и по сегодняшний день. Мы с Кондрашиным не раз после этого встречались, но я так у него и не спросил. Травма? Не было никакой травмы. Она была, но еще за полгода до Олимпиады. Я давно восстановился и был в хорошей форме. Нормально отыграл полуфинал с кубинцами. В общем, не знаю, почему Владимир Петрович принял такое решение.

— Со скамейки да еще в таком матче трудно выходить?

— Конечно! Я привык играть почти весь матч. А тут вышел во втором тайме, набрал всего три очка — прямо скажем, не густо. Но хорошо, что выиграли, а остальное уже не важно.

— После матча баскетболисты несколько часов просидели в раздевалке, ждали, что будет переигровка.

— Так и было. Никто не переодевался. Где-то часа в три ночи зашел человек из нашей делегации и сказал, что переигровки не будет. Бурной радости уже не было, эмоции ушли.

КАК ЭТО БЫЛО. ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ ЙОНИШКИС…

Существует такое выражение — «человек из телевизора». Так говорят о персонаже из другого мира — селебрити, знаменитом артисте. С жизнью простых людей они никак не пересекаются. Мы существуем с ними в разных галактиках. Таким «человеком из телевизора» был для меня Модестас Паулаускас.

Мальчишкой, я смотрел финал Олимпиады, мог без запинки назвать весь состав сборной СССР. Но особенно обращал внимание на капитана команды, у которого были столь необычные для русского слуха имя и фамилия. Это еще больше делало Паулаускаса инопланетянином в моих глазах. И разве мог я тогда предполагать, что через 23 года ранним сентябрьским утром на станции маленького литовского городка Йонишкис меня будет встречать тот самый «человек из телевизора» — капитан той великой сборной мюнхенского образца.

Было темное прохладное сентябрьское утро. Я увидел Модестаса через окно поезда: он стоял на перроне, пытаясь угадать вагон, из которого я выйду. Паулаускас отвез меня в местную гостиницу, где, несмотря на раннее время, уже ждали московского журналиста.

Модестаса в Йонишкис пригласили местные власти — поработать с баскетбольной командой, которая состояла только из здешних ребят и выступала во второй по силе лиге Литвы.

Я побывал у него в гостях, познакомился с супругой, вечером посмотрел тренировку его команды. А днем мы гуляли по городку, обедали в кафе, и каждый встречный спешил высказать свое почтение национальному герою Литвы.

В одном разговоре Модестас посетовал: мол, с центровым беда. «Нашел парня из соседнего села, вроде неплохой, но не может на все тренировки ездить. Рост? 196 сантиметров. Но выше его все равно нет».