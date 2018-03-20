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00:38 (мск), источник: Известия

Хряпа: Последний раз я плакал в детстве, когда ободрал колено

Капитан ПБК ЦСКА — о своем главном достижении, самой большой угрозе для спорта и первых воспоминаниях о баскетболе.

Источник: ИТАР-ТАСС

Капитан ПБК ЦСКА Виктор Хряпа готовится к своей 600-й игре за армейский клуб. Сейчас на счету самого титулованного форварда в российском баскетболе 596 матчей (421 в старте) — это абсолютный рекорд за всю историю красно-синих.

Дебют Виктора Хряпы в составе ЦСКА датируется 2002 годом. С перерывом на выступления в NBA он проводит в армейском клубе уже 13-й сезон, на протяжении последних девяти лет исполняя функции капитана. В составе красно-синих 35-летний спортсмен дважды становился чемпионом Евролиги (2008, 2016), 12 раз чемпионом России и семь раз — Единой лиги ВТБ. В течение девяти лет Виктор Хряпа выступал за сборную страны, став чемпионом (2007) и бронзовым призером (2011) Евробаскета, а также призером Олимпийских игр — 2012 в Лондоне. Бронзовая скульптура форварда была установлена в фойе новой станции метро «ЦСКА».

В блиц-интервью «Известиям» баскетболист ответил на вопросы о себе и своей любимой работе.

— Ваше самое раннее воспоминание о баскетболе?

— Когда я еще ходил в детский сад, мой брат занимался баскетболом. Мне нравилось, как он делает всякие трюки с мячом, и решил, что тоже запишусь в секцию баскетбола, когда пойду в первый класс.

— Главное отличие современного баскетбола от того, в котором начинали вы?

— Защита ушла на второй план. Все играют только в нападении, делают ставки на дальние броски.

— Самое сложное в работе баскетболиста?

— Ответственность.

— Самое неприятное, что о вас говорили?

— То, что я никогда не буду баскетболистом.

— Не кажется ли вам, что весь мир спорта сейчас вертится вокруг денег?

— Согласен, и в какой-то мере это — проблема.

— Что сегодня является самой большой угрозой для спорта?

— Отказ от развития собственных спортсменов. Я говорю про детей в спортшколах, которые в дальнейшем могли бы стать профессионалами. Им практически перестали давать шансы в профессиональных командах.

— Какой вид спорта вам совершенно неблизок?

— Пусть это будет керлинг.

— Самый большой миф о спортсменах?

— Что наши футболисты — лучшие спортсмены России. Это точно миф.

— Ваша главная страсть помимо баскетбола?

— Семья.

— Как часто вы пересматриваете лучшие моменты своих выступлений на YouTube?

— Никогда.

— Последнее фото, которое вы сделали на свой телефон?

— Фото дочери.

— Самый неловкий момент в жизни?

— Их было немало. Самый неловкий сразу и не вспомню.

— Ваша самая дорогая покупка, не считая недвижимости?

— Подарок.

— Вещь, которой вы больше всего дорожите?

— Такой нет. Вещь — это вещь.

— Если бы вы могли встретиться с любым человеком в мире, кого бы вы выбрали?

— Своего отца.

— Ваша самая неприятная привычка?

— Меня в себе всё устраивает.

— Последняя книга, которую вы прочитали? Сериал, который посмотрели?

— Биография Эрнесто Че Гевары. Сериал — «Этногенез» (российский литературный проект. — «Известия»).

— Ваш любимый фильм?

— Их много. Выделю «Особенности национальной рыбалки» и «Брат-2». Мультфильм — «Лило и Стич».

— Худшая работа, которой вам приходилось заниматься?

— Всё, чем я занимался, было полезно в жизни.

— У кого вы больше всего хотели бы попросить прощения и за что?

— У своих близких, у тех, кто проводит со мной больше всего времени. Это жена и мама.

— Когда вы в последний раз плакали и по какому поводу?

— В детстве, когда упал и ободрал колено.

— Как вы расслабляетесь?

— Хожу в кино, провожу время с детьми.

— Что вы считаете своим самым важным достижением?

— Свою семью.

— Что не дает вам уснуть?

— Тяжело уснуть после матча, в котором играл.

— О чем вы думали, когда ЦСКА презентовал вашу статую?

— О том, что у меня много достижений в баскетболе, но такого еще не было.

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