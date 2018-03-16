ЦСКА сделал потрясающий мультфильм о Гомельском

Бывший тренер баскетбольной сборной СССР и «ЦСКА» легендарный Александр Гомельский мог бы отметить свои 90 лет 18 января.



Клуб выпустил мультфильм о великом тренере.



В ролике от лица сына Гомельского рассказывают об основных этапах карьеры наставника. Об Олимпиадах в 80-х и роли Гомельского в становлении современного «ЦСКА» уже в новой России 90-х. О тренере в ролике также вспоминают бывшие баскетболисты сборной СССР Арвидас Сабонис и Владимир Ткаченко.