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17:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

ЦСКА сделал потрясающий мультфильм о Гомельском

Так отдали должное великому наставнику.

Бывший тренер баскетбольной сборной СССР и «ЦСКА» легендарный Александр Гомельский мог бы отметить свои 90 лет 18 января.

Клуб выпустил мультфильм о великом тренере.

В ролике от лица сына Гомельского рассказывают об основных этапах карьеры наставника. Об Олимпиадах в 80-х и роли Гомельского в становлении современного «ЦСКА» уже в новой России 90-х. О тренере в ролике также вспоминают бывшие баскетболисты сборной СССР Арвидас Сабонис и Владимир Ткаченко.

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