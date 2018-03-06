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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

УНИКС и ЦСКА вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ

Казанский клуб УНИКС и московская команда ЦСКА гарантировали себе выход в стадию плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2018 года, сообщает официальный сайт турнира.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС обеспечил себе место в числе восьми лучших баскетбольных клубов первенства после своей победы над «Локомотивом-Кубанью» в последнем матче команды, а ЦСКА вышел в плей-офф после того, как обыграл «Автодор».

Как отмечает Единая лига ВТБ, при гарантированном выходе двух команд в стадию плей-офф ещё ни один клуб не лишился шансов на выход в эту стадию чемпионата.

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