Игорю Колыванову - 50. Бывшему тренеру, близкому другу и недавним подопечным есть что рассказать о юбиляре.
УНИКС и ЦСКА вышли в плей-офф Единой лиги ВТБ
Казанский клуб УНИКС и московская команда ЦСКА гарантировали себе выход в стадию
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Казанский клуб УНИКС и московская команда ЦСКА гарантировали себе выход в стадию
УНИКС обеспечил себе место в числе восьми лучших баскетбольных клубов первенства после своей победы над «Локомотивом-Кубанью» в последнем матче команды, а ЦСКА вышел в
Как отмечает Единая лига ВТБ, при гарантированном выходе двух команд в стадию