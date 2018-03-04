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ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Автодор»
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский «Автодор» в выездном матче регулярного чемпионата ВТБ.
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский «Автодор» в выездном матче регулярного чемпионата ВТБ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 110:98 (27:28, 26:29, 30:19, 27:22) в пользу армейцев, одержавших пятую победу подряд.
В составе московской команды самым результативным стал Нандо Де Коло, заработавший 35 очков. Наибольшее количество баллов саратовцам принес Коти Кларк — 21.
После 17 матчей ЦСКА с 15 победами занимает второе место в чемпионате. «Автодор» с 8 победами в 15 встречах идет шестым.