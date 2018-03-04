Стучаться в закрытые двери. Странная история в российском женском баскетболе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Куркова в образе «горячей библиотекарши» снялась в фотосессии
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн1
Штутгарт3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс3
Амур0
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА4
Спартак0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит6
Сочи2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив1
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Интер
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
23:00
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Нант
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист2
Металлург Мг3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Крылья Советов3
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д0
Верес1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев6
Авангард4
Хоккей. КХЛ
14:30
ТракторОТ4
Нефтехимик3
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Динамо М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Кубань0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Эспаньол1
Хоккей. НХЛ
5.03
Нью-Джерси Дэвилз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей3
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь0
Химки2
Хоккей. НХЛ
5.03
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Тосно1
Хоккей. НХЛ
5.03
Миннесота Уайлд
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.03
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Эдмонтон Ойлерз2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Все события
«Освободите нас еще раз»: ФРГ просит РФ спасти от «оккупации»
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
Капитан «Фиорентины» найден мертвым в отеле. Подробности
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Ольга Бузова публично оскорбила Анастасию Костенко
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
11:17 (мск), источник: Советский спорт

Стучаться в закрытые двери. Странная история в российском женском баскетболе

Баскетбольный агент Игорь Заикин в интервью «Советскому спорту» — том, как тренерский штаб женской сборной России в упор не видит отличного игрока.

С приходом Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) многие проблемы были решены. Впрочем, женский баскетбол в нашей стране пока не вышел из пике. На чемпионатах Европы женская национальная команда России падает все ниже, а на чемпионаты мира не попадает с 2010 года.

В Федерации упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию, но, тем не менее, параллельно с этим происходят довольно странные вещи. Касаются они комплектования сборной.

Подробнее об этой ситуации нам рассказал Игорь Заикин — агент одной из самых талантливых баскетболисток России Виктории Медведевой, которой никогда не давали возможность проявить себя в национальной команде.

БОРЬБА ЗА ВЫЗОВ

— Когда главным тренером сборной был Борис Соколовский Виктории Медведевой было 18 лет, и она была реальным претендентом на поездку на Олимпийские игры. После того, как в национальную команду пришли другие тренеры, перед нами систематически ставились какие-то задачи, чтобы получить вызов. Александр Васин говорил, что Виктория должна играть в топ-клубе. Она перешла в курское «Динамо» и выиграла Евролигу.

После успешного сезона тренерский штаб сборной и РФБ озвучивали проблему, что у нас нет игроков-лидеров, которые могли бы представлять Россию в зарубежных чемпионатах. После этого мы отправились в чемпионат Китая, где в принципе разрешен только один легионер, и это исключительно звезды мирового уровня. Если посмотреть на составы первых команд, то вы увидите, что там выступают Сильвия Фаулз, Кэндис Паркер, Брианна Стюарт — игроки сборной США и WNBA.

То, что Виктория Медведева подписала контракт с китайским клубом, — знаковый момент для российского женского баскетбола, но для тренеров сборной и нашей Федерации он остался незамеченным.

В связи с этим возникает вопрос: есть ли смысл игроку, который всегда готов по первому зову ехать в сборную, выступал за национальные команды всех возрастов на юношеском и молодежном уровне, становился бронзовым призером Универсиады, стучаться в закрытые двери?

СТАТИСТИКА

— Виктория выступает на позиции второго-третьего номера, которая в настоящий момент в сборной наиболее уязвима. Это игрок-снайпер, который в среднем за сезон стабильно набирает 13 очков и делает 5 подборов. В чемпионате Китая показатели Медведевой были еще выше, но две игры она вынуждена была пропустить из-за небольшой травмы — клуб поберег ее на плей-офф.

В принципе, Виктория обладает одним из лучших трехочковых бросков в нашем чемпионате, имеет великолепное понимание игры и не боится брать на себя ответственность.

ИГНОРИРУЮТ ИЛИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ?

— Игнорируют ли Викторию в сборной намеренно или просто не замечают? Ее совершенно точно знают. В данной ситуации есть момент, что в национальную команду вызываются игроки по клубному признаку — сейчас на позиции Медведевой выступают несколько человек из УГМК: Татьяна Петрушина, Евгения Белякова и частично Елена Беглова, которая может играть, как первого, так и второго номера. Но, опять же, это игроки, которые не были в шкуре легионера.

Плюс, опять-таки, если тренерский штаб сборной намерен готовить команду к Олимпийским играм-2020, то можно обратить внимание на возраст. Виктории Медведевой — 26 лет — это возраст расцвета, а всем вышеперечисленным игрокам — 30 или около того. Вопрос исключительно в перспективе.

СМЕНА СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА

— Мы пытаемся зацепиться за сборную России, потому что ранее Виктория всегда выступала за национальные команды практически всех возрастов. Но если ситуация продолжит развиваться, как сейчас, то, возможно, нам придется воспользоваться нигерийскими корнями Медведевой — начинать взаимодействовать с нигерийской баскетбольной федерацией.

Безусловно, для этого нам нужно будет ознакомиться со всеми регламентами, но, хочу подчеркнуть, что предложения выступать за другую сборную Виктории уже поступали.

Она входила в расширенный состав национальной команды России, считается кандидатом, но ни разу не получала возможность приехать на сбор, чтобы показать себя и получить возможность бороться за место в основе.

ОТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

— У меня есть игроки, которые сейчас вызываются в сборную, поэтому не вижу оснований думать, что ситуация Виктории каким-то образом связана с моей деятельностью. Тем более, что с Федерацией у меня всегда были и остаются хорошие отношения.

Просто я считаю, что в данном случае Федерация должна занять более жесткую позицию в вопросе формирования списка кандидатов в сборную России. У меня был диалог с РФБ на эту тему. Мне было сказано, что это прерогатива главного тренера.

ЧТО ГОВОРИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР?

Генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова в интервью «Советскому спорту» прокомментировала данную ситуацию.

— Могу сказать, что никто молодых и талантливых игроков не игнорирует. У нас большой список кандидатов в национальную команду — 25 человек. Список, который в последний раз подавался в Министерство спорта, состоял из 18 человек — Виктория Медведева в него не вошла. Но за ней следят, мы знаем, что она растет, развивается. Мы заинтересованы в том, чтобы игроки набирались опыта и летом будут рассматриваться не только те баскетболистки, которых мы приглашали на последние четыре игры в прошлом году.

Я вообще не понимаю, почему агент так настроен. В данной ситуации он неправ. В сборной есть тренерский штаб, который принимает решения. На данный момент он выбрал такой пул игроков. Надо понимать, что ни один игрок из поля нашего зрения не пропадет, даже если он играет за границей.

Я понимаю, что для него, как агента, престижно, что его клиент выступает за сборную. Но на сегодняшний момент главный тренер так видит состав. И когда говорится, что игрок должен выступать в Евролиге, это не значит, что он должен сидеть на скамейке в клубе Евролиги.

Повторюсь, мы никогда никого не игнорировали. У нас, к сожалению, не так много молодых и талантливых игроков, которые могут помочь сборной. Путь в национальную команду у каждой баскетболистки разный — кто-то играет за нее с 17 лет на постоянной основе, а кто-то попадает туда в 30 лет. И никто не знает, как это путь сложится.

 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
Капитан «Фиорентины» найден мертвым в отеле. Подробности
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев
«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд
«Салават» победил «Авангард» в стартовой игре серии плей-офф
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь