Стучаться в закрытые двери. Странная история в российском женском баскетболе

С приходом Андрея Кириленко на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) многие проблемы были решены. Впрочем, женский баскетбол в нашей стране пока не вышел из пике. На чемпионатах Европы женская национальная команда России падает все ниже, а на чемпионаты мира не попадает с 2010 года.

В Федерации упорно работают над тем, чтобы исправить ситуацию, но, тем не менее, параллельно с этим происходят довольно странные вещи. Касаются они комплектования сборной.

Подробнее об этой ситуации нам рассказал Игорь Заикин — агент одной из самых талантливых баскетболисток России Виктории Медведевой, которой никогда не давали возможность проявить себя в национальной команде.

БОРЬБА ЗА ВЫЗОВ

— Когда главным тренером сборной был Борис Соколовский Виктории Медведевой было 18 лет, и она была реальным претендентом на поездку на Олимпийские игры. После того, как в национальную команду пришли другие тренеры, перед нами систематически ставились какие-то задачи, чтобы получить вызов. Александр Васин говорил, что Виктория должна играть в топ-клубе. Она перешла в курское «Динамо» и выиграла Евролигу.

После успешного сезона тренерский штаб сборной и РФБ озвучивали проблему, что у нас нет игроков-лидеров, которые могли бы представлять Россию в зарубежных чемпионатах. После этого мы отправились в чемпионат Китая, где в принципе разрешен только один легионер, и это исключительно звезды мирового уровня. Если посмотреть на составы первых команд, то вы увидите, что там выступают Сильвия Фаулз, Кэндис Паркер, Брианна Стюарт — игроки сборной США и WNBA.

То, что Виктория Медведева подписала контракт с китайским клубом, — знаковый момент для российского женского баскетбола, но для тренеров сборной и нашей Федерации он остался незамеченным.

В связи с этим возникает вопрос: есть ли смысл игроку, который всегда готов по первому зову ехать в сборную, выступал за национальные команды всех возрастов на юношеском и молодежном уровне, становился бронзовым призером Универсиады, стучаться в закрытые двери?

СТАТИСТИКА

— Виктория выступает на позиции второго-третьего номера, которая в настоящий момент в сборной наиболее уязвима. Это игрок-снайпер, который в среднем за сезон стабильно набирает 13 очков и делает 5 подборов. В чемпионате Китая показатели Медведевой были еще выше, но две игры она вынуждена была пропустить из-за небольшой травмы — клуб поберег ее на плей-офф.

В принципе, Виктория обладает одним из лучших трехочковых бросков в нашем чемпионате, имеет великолепное понимание игры и не боится брать на себя ответственность.

ИГНОРИРУЮТ ИЛИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ?

— Игнорируют ли Викторию в сборной намеренно или просто не замечают? Ее совершенно точно знают. В данной ситуации есть момент, что в национальную команду вызываются игроки по клубному признаку — сейчас на позиции Медведевой выступают несколько человек из УГМК: Татьяна Петрушина, Евгения Белякова и частично Елена Беглова, которая может играть, как первого, так и второго номера. Но, опять же, это игроки, которые не были в шкуре легионера.

Плюс, опять-таки, если тренерский штаб сборной намерен готовить команду к Олимпийским играм-2020, то можно обратить внимание на возраст. Виктории Медведевой — 26 лет — это возраст расцвета, а всем вышеперечисленным игрокам — 30 или около того. Вопрос исключительно в перспективе.

СМЕНА СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА

— Мы пытаемся зацепиться за сборную России, потому что ранее Виктория всегда выступала за национальные команды практически всех возрастов. Но если ситуация продолжит развиваться, как сейчас, то, возможно, нам придется воспользоваться нигерийскими корнями Медведевой — начинать взаимодействовать с нигерийской баскетбольной федерацией.

Безусловно, для этого нам нужно будет ознакомиться со всеми регламентами, но, хочу подчеркнуть, что предложения выступать за другую сборную Виктории уже поступали.

Она входила в расширенный состав национальной команды России, считается кандидатом, но ни разу не получала возможность приехать на сбор, чтобы показать себя и получить возможность бороться за место в основе.

ОТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЦИЕЙ

— У меня есть игроки, которые сейчас вызываются в сборную, поэтому не вижу оснований думать, что ситуация Виктории каким-то образом связана с моей деятельностью. Тем более, что с Федерацией у меня всегда были и остаются хорошие отношения.

Просто я считаю, что в данном случае Федерация должна занять более жесткую позицию в вопросе формирования списка кандидатов в сборную России. У меня был диалог с РФБ на эту тему. Мне было сказано, что это прерогатива главного тренера.

ЧТО ГОВОРИТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР?

Генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова в интервью «Советскому спорту» прокомментировала данную ситуацию.

— Могу сказать, что никто молодых и талантливых игроков не игнорирует. У нас большой список кандидатов в национальную команду — 25 человек. Список, который в последний раз подавался в Министерство спорта, состоял из 18 человек — Виктория Медведева в него не вошла. Но за ней следят, мы знаем, что она растет, развивается. Мы заинтересованы в том, чтобы игроки набирались опыта и летом будут рассматриваться не только те баскетболистки, которых мы приглашали на последние четыре игры в прошлом году.

Я вообще не понимаю, почему агент так настроен. В данной ситуации он неправ. В сборной есть тренерский штаб, который принимает решения. На данный момент он выбрал такой пул игроков. Надо понимать, что ни один игрок из поля нашего зрения не пропадет, даже если он играет за границей.

Я понимаю, что для него, как агента, престижно, что его клиент выступает за сборную. Но на сегодняшний момент главный тренер так видит состав. И когда говорится, что игрок должен выступать в Евролиге, это не значит, что он должен сидеть на скамейке в клубе Евролиги.