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3 марта, источник: Чемпионат.com

Удержались на вершине: УНИКС разгромил «Локо»

Казанцы во второй раз в сезоне обыграли «Локомотив-Кубань» и продолжают возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС победил «Локо» в далёком октябре и на протяжении очень долгого времени был единственной командой в России и Европе, кому удалось это сделать. Тогда команда Саши Обрадовича в последней четверти уткнулась в непроходимую оборону казанцев и набрала лишь четыре очка за десятиминутку, отдав матч, в котором уже была готова победить. В той последней четверти, помимо очевидно неплохой обороны УНИКСа, был и элемент случайности, поэтому краснодарцы были полны решимости отомстить обидчику.

Вот только период в феврале выдался не самый лучший. Проиграв на последней секунде «Автодору», красно-зелёные сходу уступили и ЦСКА. Лишённые игровой практики из-за перерыва в Еврокубке, краснодарцы отыгрались на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ: Райан Брокхофф стал самым точным в конкурсе трёхочковых, а Фрэнк Элегар, который изначально не должен был участвовать в слэмданк-контесте, выдал лучший перформанс в конкурсе по броскам сверху.

Но до настоящего баскетбола, надо думать, были голодны и те, и другие. Четвертьфинальные матчи в Еврокубке начнутся только 6 марта, и пока что самое время поспорить за место под солнцем в Единой лиге. Поначалу было заметно, что перерыв в чемпионате не лучшим образом повлиял на взаимопонимание между игроками. Особенно это касалось «Локомотива», который за всю первую четверть умудрился не отдать ни одной результативной передачи. Раньше эти углы отлично сглаживались за счёт высокого процента бросков из-за дуги и плотной защиты, но дальние броски наотрез отказывались лететь в цель, а Эджим, Локетт и Ласме прекрасно пользовались своими физическими параметрами, продавливая защитников.

Во второй четверти «Локо» начал торопиться и чаще пытаться довести атаку до логического завершения по истечении десяти секунд. У Дмитрия Кулагина это чаще получалось, чем нет, а вот у остального состава гостей как отрезало. Краснодарцы выдали неплохой двухминутный отрезок, по ходу которого успели напугать почувствовавший уверенность УНИКС, но хозяева паркета быстро отреагировали на изменившуюся расстановку сил — включили жёсткость в защите и начали чаще поглядывать в сторону последнего защищающегося, который был не прочь убежать в быстрый отрыв. Всё это привело УНИКС к 12-очковому преимуществу к перерыву встречи.

И здесь «Локо» должен был либо взорвать, либо подорваться сам. Джамар Смит выбрал для своих соперников второе: восемь очков подряд от защитника УНИКСа менее, чем за полчетверти, и гости «горели» уже 18 очков за полторы четверти до конца матча. Это всё ещё можно было отыграть, но передачи в аут и потери на ведении свели все усилия краснодарцев на нет.

В последней четверти гандикап между командами перевалил за 20 очков, и, если бы УНИКС этот матч отдал, его бы просто не поняли. Но что тут было не понять? Казанцы доказали, что первая победа была не случайна, и продолжают идти на первом месте в турнирной таблице.

Теперь и «Локо», и УНИКС ждут четвертьфинальные серии Еврокубка. Испанская «Гран-Канария» навестит Краснодар, немецкая «Бавария» — Казань. В рамках другой пары в Санкт-Петербург в гости к «Зениту» приедет итальянская «Реджо Эмилия».

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