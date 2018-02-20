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01:02 (мск), источник: Известия

«Химки» отменили штрафы для игроков и тренеров

Все сотрудники подмосковного клуба получили зарплату за январь в полном объеме.

Источник: flickr.com

«Химки» не стали применять санкции к своим игрокам, тренерам и менеджерам клуба. В середине января генеральный директор клуба Павел Астахов на общем собрании команды объявил, что из-за неудачных результатов все игроки и персонал клуба будут оштрафованы на 50% от месячной зарплаты. Однако в итоге это решение было отменено, сообщил «Известиям» сам Павел Астахов.

По словам руководителя БК «Химки», баскетболисты изменили отношение к делу и исправили турнирное положение команды.

— Штраф действительно был отменен, — заявил «Известиям» Павел Астахов. — Я изначально сказал, что, если команда изменит свое отношение к делу, к своей работе, никаких штрафных санкций не будет. Моя задача не штрафовать, а мотивировать команду. Если честно — я, наоборот, хочу платить игрокам премии за победы. Поэтому всё в порядке, ребята выдали хороший отрезок.

После речи Павла Астахова в раздевалке команды (видео попало в публичный доступ) подмосковный клуб провел уже 11 матчей. В Евролиге подопечные Георгиоса Барцокаса одержали четыре победы в шести матчах, в том числе на выезде со своими прямыми конкурентами — «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой». Это позволило «Химкам» закрепиться в зоне плей-офф. Возможно, решающий матч российский клуб проведет дома 23 февраля с «Панатинаикосом».

Результат этой игры для «Химок» во многом зависит от состояния здоровья Алексея Шведа. Лучшего снайпера турнира беспокоит хроническая травма голеностопа, которая не позволила ему сыграть в Матче всех звезд Единой лиги.

— Врачи рекомендовали Алексею несколько дней покоя, затем он сможет приступить к тренировкам, — продолжил Павел Астахов. — Его постоянно беспокоит голеностоп — из-за сильных болей он пропустил практически всю последнюю четверть матча с «Зенитом», поэтому Леши не было и на Матче звезд. Но мы все очень надеемся, что он успеет восстановиться и сыграет с «Панатинаикосом». Это очень важная игра для нас, ее надо выигрывать.

В Единой лиге результаты «Химок» пока менее радужные. В пяти последних играх команда потерпела три поражения, в том числе уступив дома рижскому ВЭФу (73:77). От четвертого места, которое дает преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф, химчан отделяют уже три победы.

— Да, у нас сейчас не лучшее турнирное положение в Единой лиге, но гостевая победа над «Зенитом» (98:80) настраивает на оптимистичный лад, — заявил Павел Астахов. — Надеюсь, нам удастся одержать как можно больше побед в оставшихся матчах и получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Летом 2017 года «Химки» сменили главного тренера, пригласив на эту должность победителя Евролиги Георгиоса Барцокаса, кардинально обновили состав и переехали на новую арену в Мытищах. Сейчас перед клубом стоит задача пробиться в плей-офф Евролиги и обеспечить себе участие в этом турнире на следующий сезон.

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