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Баскетболистки «Динамо» (Курск) одержали 13-ю победу подряд в ЧР, обыграв «Надежду»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» победили оренбургскую «Надежду» в домашнем матче чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Курске, завершилась со счетом 84:74 (18:10, 27:15, 21:23, 18:26) в пользу хозяек паркета.

В составе победительниц самой результативной стала Соня Петрович, набравшая 29 очков; дабл-дабл оформила Мария Вадеева (11 очков + 12 подборов). Наибольшее количество баллов оренбургской команде принесла Александрия Мария Бентли — 17.

«Динамо», выигравшее все 13 матчей со старта чемпионата, возглавляет турнирную таблицу. «Надежда», прервавшая серию из пяти выигрышей, занимает с 10 победами третье место.

В еще одном матче дня баскетболистки «Динамо» (Новосибирская область) в гостях нанесли поражение «Казаночке» — 71:65 (19:19, 17:15, 19:9, 16:22).

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