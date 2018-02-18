Баскетболистки «Динамо» (Курск) одержали 13-ю победу подряд в ЧР, обыграв «Надежду»
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» победили оренбургскую «Надежду» в домашнем матче чемпионата России.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Баскетболистки курского «Динамо» победили оренбургскую «Надежду» в домашнем матче чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Курске, завершилась со счетом 84:74 (18:10, 27:15, 21:23, 18:26) в пользу хозяек паркета.
В составе победительниц самой результативной стала Соня Петрович, набравшая 29 очков;
«Динамо», выигравшее все 13 матчей со старта чемпионата, возглавляет турнирную таблицу. «Надежда», прервавшая серию из пяти выигрышей, занимает с 10 победами третье место.
В еще одном матче дня баскетболистки «Динамо» (Новосибирская область) в гостях нанесли поражение «Казаночке» — 71:65 (19:19, 17:15, 19:9, 16:22).