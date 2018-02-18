Кущенко: Мы умножили аудиторию баскетбола

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. Каким получился этот праздник баскетбола — в интервью «СЭ» рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

— В баскетболе не так много фантастики, ее нечасто встретишь в матчах регулярного первенства, а здесь, на игре звезд, это можно сделать, — сказал Кущенко. — Как нам кажется, мы умножили аудиторию любителей баскетбола за счет поклонников балета, поклонников Питера — культурной столицы, фанатов Басты. Так что все прошло замечательно.

— Что, на ваш взгляд, было самым интересным в Матче звезд?

— Да все! Шоу состояло из очень большого количества частей. И Баста, и представления, и видеоконтент, и дроны, и экомяч — мы держали публику весь матч! Может быть, к третьей-четвертой четверти все немного затухло, но потом интрига вернулась. Сам матч в итоге получился и зрелищным, и интересным со спортивной точки зрения. Победитель определился на последних секундах, после последней атаки!

— Как считаете, в Петербурге все получилось лучше, чем в Сочи в прошлом году?

— Нельзя так просто сравнивать. Там своя стилистика была, там море. В этом плане у каждого Матча звезд будет своя история. Питерская получилась такой.

— И в этой истории, кстати, организаторы уделили особое внимание вопросу экологии…

— Да, этот Матч звезд был, можно сказать, экологичным. Благодаря специальному экомячу, изготовленному из переработанного пластика. Мы запустили «зеленую» инициативу в прошлом сезоне, когда в России, как вы знаете, проходил «Год экологии». Идея родилась у нашего почетного президента, Сергея Борисовича Иванова. И нам очень важно, что ее с удовольствием поддержали клубы и наши партнеры, приняв участие в проекте «БАСКЕТБОТЛ». На всех аренах лиги сейчас организован раздельный сбор и вывоз пластика. То есть все пластиковые бутылки, которые используют наши зрители на матчах и игроки наших команд на играх и тренировках, отправляются в переработку. Это прекрасная, очень правильная практика. На Матче звезд в Санкт-Петербурге мы показали отличный пример того, как пластик может использоваться после переработки.

— Уже думали, где пройдут следующие звездные матчи? Какое значение лига придает этому событию?

— Следующий Матч звезд, скорее всего, пройдет в Москве на «ВТБ Арена Парк». Ну, а в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань…

Конечно, эти матчи для нас — знаковое событие. По нему лигу уже узнают в России и далеко за ее пределами. При этом мы сразу решили ставить Матч звезд на правильные бизнес-рельсы, очень внимательно считать деньги и зарабатывать. Это удалось и в прошлом году в Сочи, и сейчас в Санкт-Петербурге. Знаете, мы очень верим в огромный бизнес-потенциал баскетбола. Благо, интерес к нашей игре растет. Что все особенно почувствовали в этом году после выхода кино «Движение вверх».

— Как оцените этот десятый, юбилейный сезон Единой лиги? В регулярке много неожиданных результатов, согласны?