Кущенко: Мы умножили аудиторию баскетбола
Президент Единой лиги ВТБ — о Матче звезд.
Президент Единой лиги ВТБ — о Матче звезд.
В воскресенье в
— В баскетболе не так много фантастики, ее нечасто встретишь в матчах регулярного первенства, а здесь, на игре звезд, это можно сделать, — сказал Кущенко. — Как нам кажется, мы умножили аудиторию любителей баскетбола за счет поклонников балета, поклонников Питера — культурной столицы, фанатов Басты. Так что все прошло замечательно.
— Что, на ваш взгляд, было самым интересным в Матче звезд?
— Да все! Шоу состояло из очень большого количества частей. И Баста, и представления, и видеоконтент, и дроны, и экомяч — мы держали публику весь матч! Может быть, к
— Как считаете, в Петербурге все получилось лучше, чем в Сочи в прошлом году?
— Нельзя так просто сравнивать. Там своя стилистика была, там море. В этом плане у каждого Матча звезд будет своя история. Питерская получилась такой.
— И в этой истории, кстати, организаторы уделили особое внимание вопросу экологии…
— Да, этот Матч звезд был, можно сказать, экологичным. Благодаря специальному экомячу, изготовленному из переработанного пластика. Мы запустили «зеленую» инициативу в прошлом сезоне, когда в России, как вы знаете, проходил «Год экологии». Идея родилась у нашего почетного президента, Сергея Борисовича Иванова. И нам очень важно, что ее с удовольствием поддержали клубы и наши партнеры, приняв участие в проекте «БАСКЕТБОТЛ». На всех аренах лиги сейчас организован раздельный сбор и вывоз пластика. То есть все пластиковые бутылки, которые используют наши зрители на матчах и игроки наших команд на играх и тренировках, отправляются в переработку. Это прекрасная, очень правильная практика. На Матче звезд в
— Уже думали, где пройдут следующие звездные матчи? Какое значение лига придает этому событию?
— Следующий Матч звезд, скорее всего, пройдет в Москве на «ВТБ Арена Парк». Ну, а в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань…
Конечно, эти матчи для нас — знаковое событие. По нему лигу уже узнают в России и далеко за ее пределами. При этом мы сразу решили ставить Матч звезд на правильные
— Как оцените этот десятый, юбилейный сезон Единой лиги? В регулярке много неожиданных результатов, согласны?
— Да, регулярный чемпионат юбилейного сезона у нас идет очень интересный — вы видите, не ЦСКА на первом месте, «Химки» занимают не ту позицию, которую хотели бы. Мы двигаемся в ту сторону, чтобы интрига начиналась уже с ¼ финала. Ну, а главная изюминка сезона — безусловно, «Финал четырех», решение о проведении которого принял Совет лиги. Это — большой вызов для нас!