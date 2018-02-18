Кущенко: Мы умножили аудиторию баскетбола

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Ксения Бородина показала свою бабушку
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Южная Корея
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Финляндия
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Чехия4
Швейцария1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
ГерманияБ2
Норвегия1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз3
Флорида Пантерз6
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс7
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Детройт Ред Уингз3
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
19.02
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс1
Эдмонтон Ойлерз0
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Ксения Бородина показала свою бабушку
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кущенко: Мы умножили аудиторию баскетбола

Президент Единой лиги ВТБ — о Матче звезд.

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. Каким получился этот праздник баскетбола — в интервью «СЭ» рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

— В баскетболе не так много фантастики, ее нечасто встретишь в матчах регулярного первенства, а здесь, на игре звезд, это можно сделать, — сказал Кущенко. — Как нам кажется, мы умножили аудиторию любителей баскетбола за счет поклонников балета, поклонников Питера — культурной столицы, фанатов Басты. Так что все прошло замечательно.

— Что, на ваш взгляд, было самым интересным в Матче звезд?

— Да все! Шоу состояло из очень большого количества частей. И Баста, и представления, и видеоконтент, и дроны, и экомяч — мы держали публику весь матч! Может быть, к третьей-четвертой четверти все немного затухло, но потом интрига вернулась. Сам матч в итоге получился и зрелищным, и интересным со спортивной точки зрения. Победитель определился на последних секундах, после последней атаки!

— Как считаете, в Петербурге все получилось лучше, чем в Сочи в прошлом году?

— Нельзя так просто сравнивать. Там своя стилистика была, там море. В этом плане у каждого Матча звезд будет своя история. Питерская получилась такой.

— И в этой истории, кстати, организаторы уделили особое внимание вопросу экологии…

— Да, этот Матч звезд был, можно сказать, экологичным. Благодаря специальному экомячу, изготовленному из переработанного пластика. Мы запустили «зеленую» инициативу в прошлом сезоне, когда в России, как вы знаете, проходил «Год экологии». Идея родилась у нашего почетного президента, Сергея Борисовича Иванова. И нам очень важно, что ее с удовольствием поддержали клубы и наши партнеры, приняв участие в проекте «БАСКЕТБОТЛ». На всех аренах лиги сейчас организован раздельный сбор и вывоз пластика. То есть все пластиковые бутылки, которые используют наши зрители на матчах и игроки наших команд на играх и тренировках, отправляются в переработку. Это прекрасная, очень правильная практика. На Матче звезд в Санкт-Петербурге мы показали отличный пример того, как пластик может использоваться после переработки.

— Уже думали, где пройдут следующие звездные матчи? Какое значение лига придает этому событию?

— Следующий Матч звезд, скорее всего, пройдет в Москве на «ВТБ Арена Парк». Ну, а в сезоне-2019/20 рассматриваем Казань…

Конечно, эти матчи для нас — знаковое событие. По нему лигу уже узнают в России и далеко за ее пределами. При этом мы сразу решили ставить Матч звезд на правильные бизнес-рельсы, очень внимательно считать деньги и зарабатывать. Это удалось и в прошлом году в Сочи, и сейчас в Санкт-Петербурге. Знаете, мы очень верим в огромный бизнес-потенциал баскетбола. Благо, интерес к нашей игре растет. Что все особенно почувствовали в этом году после выхода кино «Движение вверх».

— Как оцените этот десятый, юбилейный сезон Единой лиги? В регулярке много неожиданных результатов, согласны?

— Да, регулярный чемпионат юбилейного сезона у нас идет очень интересный — вы видите, не ЦСКА на первом месте, «Химки» занимают не ту позицию, которую хотели бы. Мы двигаемся в ту сторону, чтобы интрига начиналась уже с ¼ финала. Ну, а главная изюминка сезона — безусловно, «Финал четырех», решение о проведении которого принял Совет лиги. Это — большой вызов для нас!

Смерть на взлете. Скончалась 22-летняя российская фехтовальщица
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
Призера ОИ Крушельницкого заподозрили в приеме мельдония
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Новости
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг Новорожденный носит одежду для 6-месячных детей.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь