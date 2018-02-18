Сергей Карасев: Точно покатаюсь на машине с Матча звезд

О прическе

Своим выступлением в игре с участием лучших баскетболистов лиги Карасев, пожалуй, не удивил. Где, как не в родном Петербурге, ему еще выходить на первые роли. Форвард «Зенита» шел вровень по очкам с прошлогодним MVP Андреем Воронцевичем, но в конце окончательно оторвался от армейца на три очка, а команда «Звезд России» удержала победу над «Звездами мира». Вопрос с определением Карасева как лучшего игрока встречи не требовал долгих обсуждений. Специальная награда и машина достались Сергею.

Но что точно удивило — зенитовец появился в «Юбилейном» с обновленной прической. Точнее с покрашенными волосами. Эта тема интересовала журналистов в первую очередь.

— Вообще планировал сначала только на Матч звезд, — объяснял посветлевший Карасев. — Перекрасить точно не успею, потому что в воскресенье в сборную улетать.

— Воронцевич сказал, что, когда увидел вас, смеялся 10 минут.

— 15 минут, наверное.

На другие темы Карасев говорил подробнее.

О сборной

— В сборной вы будете явным лидером. Швед не приедет.

— Просто хочется приносить максимум пользы команде, отобраться на чемпионат мира. Будем прикладывать все усилия. У всех ребят будет определенная роль.

— Сборной играть с Францией и Боснией. Самым сложным будет матч с французами?

— Безусловно, тем более на выезде. Но они тоже будут играть без многих лидеров. Мы в равных условиях. Едем только за победой.

— В прошлый раз на сборную переключались с клуба, теперь — с Матча звезд. Это даст больше положительные эмоции или физическую нагрузку?

— Это физическая нагрузка, но все равно идет эмоциональный отдых. Когда ты с одними и теми же партнерами, это приедается и тяжело эмоционально держать планку. А тут раз разгрузка, встретился с ребятами, которых давно не видел. Огромная честь выступать за свою страну. Даже посреди сезона это пойдет на пользу.

— Приезжал Сергей Базаревич. Раздавал указания по соблюдению режима?

— Нет, Сергей Валерьевич только спросил: «Готов?» Я ответил: «Всегда готов».

О Матче звезд

— В прошлом году в Сочи вы выиграли конкурс трехочковых. В этом году планировали заявляться на конкурсы?

— Я бы с удовольствием поучаствовал, но мне не предлагали. У четырех ребят процент трехочковых был больше, чем мой.

— Понимаете, что делать с машиной?

— Пока не знаю, но точно покатаюсь. Зря, что ли, дарили. Я могу с папой поменяться.

— Вы играли в Америке. Можете сравнить Матчи звезд НБА с Единой лигой?

— Там шоу немножко больше. В первый день там выступают знаменитости, новички, на следующий — конкурсы слэм-данков. В общем больше продолжительность. В плане популярности что в Сочи, что в Петербурге было неплохо. Здорово, что это становится традицией.

— Что нужно улучшить, чтобы было приятнее играть?

— Не знаю, потому что организация — супер. Можно что-нибудь придумать. Новые конкурсы вряд ли. Может, стоит разбить на пару дней.

— Тайлер Ханикатт делал данк через пятерых игроков, и со стороны казалось, что его падение было болезненным. Есть риск травм в таких матчах?

— Да, и тренер говорил нам, что нельзя расслабляться. В первой четверти играли спустя рукава. Потом, когда начинаешь включаться, тяжело перестраиваться, и после расслабухи можно получить травму. Играли с полной концентрацией в конце, чтобы травму не получить.

— Весь Петербург ждал, что вы получите приз MVP. Когда не приехал Швед, поняли, что это знак?

— Если бы Леха был — я бы все равно старался играть красиво. При своих болельщиках ребята мне очень сильно помогали. Я очень рад.

— В КХЛ проводят целый мини-турнир в рамках Матча звезд. Может, вам тоже интересно поиграть побольше?

— Лучше отдохнуть. Я вот разговаривал с Янисом Тиммой. У них вместо Матча звезд — финал четырех Кубка. Все равно нужен отдых.

О будущем

В конце разговора к Сергею со спины подбежал талисман ЦСКА Конь. После недолгого объятия баскетболист получил неожиданный вопрос.

— Значит, в следующем сезоне будете в ЦСКА?

— У меня еще контракт с «Зенитом» на следующий год.

— Мало ли можно выкупить.

— Опция есть, но пока не думал об этом.

— А об НБА не думаете?