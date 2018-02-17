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17 февраля, источник: Советский спорт

Ургант, «Движение вверх» и даже Олимпиада! Все смешалось ради мощного шоу

В Матче звезд чуть было не повторили легендарную мюнхенскую концовку.

Когда Матч звезд проходит всего во второй раз, сравнивать легко. И превосходить даже такой яркое событие, какое получилось год назад в Сочи, тоже несложно. В Петербурге выбрали площадку поменьше — «Юбилейный» по количеству мест значительно проигрывает сочинскому «Большому». Но, например, на билетах организаторы именно во второй раз заработали как минимум в два раза больше. Все-таки болельщики в Петербурге привыкли к баскетболу, привыкли за него платить и получать шоу.

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Звезд тут больше, чем в матчах «Зенит» — ЦСКА или «Зенит» — «Химки» (его сыграли два дня назад), ведущий — Иван Ургант, вообще отдельный достойный повод продать билеты. Те, кто пришел за пару часов до начала, увидели вдобавок игру медиазвезд — актеров «Движения вверх», блогера Амирана Сардарова (создателя «Дневника хача»), исполнителя L’One, а также крутейших ветеранов — от Сергея Быкова, Никиты Моргунова и Алексея Саврасенко до Сергея Панова и Валерия Тихоненко. А дальше — еще и живой концерт Басты с «Моей игрой» и другими хитами.

— Когда выгонят с работы, буду баскетбольным тренером, — пошутил сразу после победы своей звездной команды глава лиги ВТБ Сергей Иванов. — Буду как раз ветеранов тренировать. Тех, кто не заигрывается и площадку видит хорошо.

Представление света, шоу дронов, уникальная постановка балета Бориса Эйфмана — много причин убедиться, что это большое культурное событие, замешанное на баскетболе. Мерцающие браслеты болельщиков — один из главных символов. Они вспыхивали и после ярких игровых моментов, и во время конкурсов.

***

50 очков за первую четверть, лидерство сборной России и большое преимущество сборной мира по трюкам внутри игры — такой расклад зрителям точно понравился сразу. Хотя московская связка Кулагин-Курбанов тоже рубила аллей-упы. Сергей Карасев специально к матчу превратил себя в блондина и в новом образе в середине второй четверти, когда россияне уже набрали 50+ очков, с мощной оттяжкой всадил сверху.

Удивительно, что Россия сразу же ушла вперед на десять очков — столько же русские звезды выиграли год назад. Тогда в сумме две команды забили 252 очка, график тоже сразу же выдержали.

Райан Брокхофф — лучший по трехочковым, Франк Элегар — главный данкер лиги, и оба из «Локомотива-Кубани». Теперь, после конкурсов Матча звезд-2018, в Краснодаре официально самая яркая команда лиги!

Во время звездной субботы показали еще и самый инновационный, самый экологически чистый баскетбольный мяч в мире. Единая лига уже давно собирала в специальные корзины все пустые пластиковые бутылки, которые расходуют во время матчей баскетболисты. Их свезли на завод, превратили в гранулы и переработали вот в эти особо прыгучие баскетбольные мячи с голубыми секторами.

— И-иван У-у-у, — несколько раз затягивал голос, который объявляет авторов попаданий — казалось, что только что забросил Иван Ургант. А на самом деле — Иван Ухов, юный игрок «Пармы», лучший молодой баскетболист прошлого сезона.

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Главный местный герой Сергей Карасев сидел на скамейке с 19 очками — отец Василий убрал сына, чтобы и другие могли поиграть, тоже побиться за титул самого ценного, за новенький автомобиль. Прошлогодний обладатель Андрей Воронцевич набрал 20, а Карасев при 97 очках у своей команды вернулся, сделал перехват, открылся под трехочковый и забрал 100-очковый момент себе.

На трибунах нашлись даже корейцы с олимпийским флагом — странные гости для баскетбола в Петербурге во время Олимпиады у них на родине. Но тем любопытнее.

По ходу вечера куча отсылов к «Движению вверх», красиво было бы разыграть в последние три секунды ту самую мюнхенскую сцену. Звезды мира достали Россию за пять минут до конца, в этом смысле шансы тоже возросли.

На последних секундах даже разница в одно очко была! Вели россияне, а легионеры на римейк не решились. 125:124 с 29 очками самого ценного Сергея Карасева — вторая из двух русская победа в Матчах звезд.

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