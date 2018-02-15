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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА подписал контракт с Раддом

ЦСКА объявил о подписании контракта с американским форвардом Виктором Раддом.

Соглашение рассчитано на месяц с опцией продления до конца сезона. Радд будет заявлен только для участия в Евролиге.

Виктор начинал карьеру в команде «Делавэр» D-лиги в сезоне-2014/15, после чего перебрался в Европу. Его первым клубом по эту сторону океана стал «Нижний Новгород». Минувший сезон Радд провёл в «Маккаби» из Тель-Авива (10,1 очка, 4,3 подбора в 30 матчах Евролиги), а нынешний начинал в рядах аутсайдера турецкого первенства «Газиантепа».

В 16 матчах чемпионата Турции форвард набирал в среднем по 11,0 очка, собирал по 7,4 подбора и отдавал по 2,0 передачи. В 12 играх Лиги чемпионов ФИБА его статистика составила 12,9 очка, 7,8 подбора, 1,8 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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