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14 февраля, источник: Чемпионат.com

Месть в День влюбленных. ЦСКА вырывает победу в Краснодаре

«Армейцы» подпортили «Локомотиву» День влюбленных в качестве мести за поражение на Рождество.

Источник: РИА "Новости"

Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович признавался, что небольшой перерыв выступлений красно-зелёных в чемпионате, связанный с «Финалом четырёх» Кубка России, должен пойти игрокам на пользу — те устали и морально, и физически, и потихоньку начали опускаться в игровую яму. Но теперь легионеры, не принимавшие участия в национальном кубке, поправили своё физическое положение, а россияне, выигравшие трофей, — моральное. И вот «Локо», чуть больше месяца назад уже обыгравший ЦСКА в Москве, снова встречается с красно-синими, только на этот раз принимает дорогих гостей в Краснодаре.

По сравнению с предыдущей встречей в составах обеих команд были изменения, правда имели разный знак. Для «Локомотива» это был плюс — Джо Рэгланд, никогда не игравший против «армейцев», восстановился от травмы и рвался в бой. А вот у ЦСКА по-прежнему не играет Кайл Хайнс, к которому добавился Отелло Хантер. Матч обещал гостям проблемы под кольцом, ведь Фрэнк Элегар и Брайан Квале на пару собирают по 10 отскоков в каждом матче Единой лиги ВТБ.

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Впрочем, начало встречи показало, что предстартовые расклады поэтому и называются предстартовыми, что не всегда сбываются. ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке. Правда, толку от этого было мало — за всю первую половину красно-синие не отметились ни одним «очком второго шанса». За результативность Димитрис Итудис оставил Уилла Клайберна, которому больше остальных вторили Кори Хиггинс и Серхио Родригес.

Хозяева отвечали активностью Марди Коллинса и Дмитрия Кулагина. В прошлом матче с ЦСКА и тот, и другой провели одни из своих лучших матчей в сезоне. Саша Обрадович брал своевременные тайм-ауты (при «-5» в первой четверти, при «-3″ во второй») и останавливал рывки ЦСКА в зародыше, но ключом к лидерству была всё же игра в обороне. В последние четыре минуты первой половины «Локо» пропустил всего два очка, набрав восемь, и отправился отдыхать при «+5».

Несмотря на проблемы с центровыми, ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке.

Но всё изменилось в третьей четверти. «Локо» начал с попадания, но затем нападение краснодарцев застопорилось. За весь игровой отрезок хозяева едва вышли из десяти набранных очков, при этом на своей половине допускали куда меньше плотности, чем в первой половине. ЦСКА активно этим пользовался, в первую очередь это касается Уилла Клайберна. Пять очков отставания «армейцы» очень быстро конвертировали в аналогичное преимущество перед заключительной четвертью.

А там «Локо» на помощь подоспел Тревор Лэйси. В середине четверти американец предпринял первую попытку подтянуть свою команду в счёте и сократил разрыв до одного владения; попытка № 2 случилась ещё через минуту, когда Лэйси забил с фолом и бонусным штрафным снова вывел красно-зелёных вперед. Но в составе ЦСКА вдруг напомнил о себе Нандо де Коло. Клайберну очень нужна была поддержка в атаке, и в лице француза он её нашёл. За 50 секунд до конца Лэйси бросал два штрафных и мог бы сделать всего «-1» для «Локомотива», но дважды смазал. А ЦСКА ответил «трёхой» де Коло. Этим преимуществом оставалось только правильно распорядиться, что «армейцы» и сделали. Пусть красно-синие сердца и ёкнули, когда Коллинс бросал на овертайм на последних секундах.

ЦСКА берёт реванш у «Локо» и наносит команде Саши Обрадовича второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ. Теперь подопечные Итудиса единолично занимают вторую строчку в турнирной таблице и дышат в спину УНИКСу.

Единая лига ВТБ
14 февраля 2018, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань — ЦСКА — 75:78 (20:18, 21:18, 11:21, 23:21)
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин, Элегар, Квали, Брокхофф, Нелюбов, Хвостов, Ильницкий, Антипов, Рагланд, Бабурин, Лейси, Коллинс.
ЦСКА: М. Кулагин, Хиггинс, Хряпа, Курбанов, Макиев, Клайберн, Воронцевич, Фридзон, Вестерманн, Антонов, Родригес, де Коло.

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