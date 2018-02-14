Месть в День влюбленных. ЦСКА вырывает победу в Краснодаре
«Армейцы» подпортили «Локомотиву» День влюбленных в качестве мести за поражение на Рождество.
«Армейцы» подпортили «Локомотиву» День влюбленных в качестве мести за поражение на Рождество.
Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович признавался, что небольшой перерыв выступлений
По сравнению с предыдущей встречей в составах обеих команд были изменения, правда имели разный знак. Для «Локомотива» это был плюс — Джо Рэгланд, никогда не игравший против «армейцев», восстановился от травмы и рвался в бой. А вот у ЦСКА
Впрочем, начало встречи показало, что предстартовые расклады поэтому и называются предстартовыми, что не всегда сбываются. ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке. Правда, толку от этого было мало — за всю первую половину
Хозяева отвечали активностью Марди Коллинса и Дмитрия Кулагина. В прошлом матче с ЦСКА и тот, и другой провели одни из своих лучших матчей в сезоне. Саша Обрадович брал своевременные
Несмотря на проблемы с центровыми, ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке.
Но всё изменилось в третьей четверти. «Локо» начал с попадания, но затем нападение краснодарцев застопорилось. За весь игровой отрезок хозяева едва вышли из десяти набранных очков, при этом на своей половине допускали куда меньше плотности, чем в первой половине. ЦСКА активно этим пользовался, в первую очередь это касается Уилла Клайберна. Пять очков отставания «армейцы» очень быстро конвертировали в аналогичное преимущество перед заключительной четвертью.
А там «Локо» на помощь подоспел Тревор Лэйси. В середине четверти американец предпринял первую попытку подтянуть свою команду в счёте и сократил разрыв до одного владения; попытка № 2 случилась ещё через минуту, когда Лэйси забил с фолом и бонусным штрафным снова вывел
ЦСКА берёт реванш у «Локо» и наносит команде Саши Обрадовича второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ. Теперь подопечные Итудиса единолично занимают вторую строчку в турнирной таблице и дышат в спину УНИКСу.
Единая лига ВТБ
14 февраля 2018, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин, Элегар, Квали, Брокхофф, Нелюбов, Хвостов, Ильницкий, Антипов, Рагланд, Бабурин, Лейси, Коллинс.
ЦСКА: М. Кулагин, Хиггинс, Хряпа, Курбанов, Макиев, Клайберн, Воронцевич, Фридзон, Вестерманн, Антонов, Родригес, де Коло.