Месть в День влюбленных. ЦСКА вырывает победу в Краснодаре

Источник: РИА "Новости"

Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович признавался, что небольшой перерыв выступлений красно-зелёных в чемпионате, связанный с «Финалом четырёх» Кубка России, должен пойти игрокам на пользу — те устали и морально, и физически, и потихоньку начали опускаться в игровую яму. Но теперь легионеры, не принимавшие участия в национальном кубке, поправили своё физическое положение, а россияне, выигравшие трофей, — моральное. И вот «Локо», чуть больше месяца назад уже обыгравший ЦСКА в Москве, снова встречается с красно-синими, только на этот раз принимает дорогих гостей в Краснодаре.

По сравнению с предыдущей встречей в составах обеих команд были изменения, правда имели разный знак. Для «Локомотива» это был плюс — Джо Рэгланд, никогда не игравший против «армейцев», восстановился от травмы и рвался в бой. А вот у ЦСКА по-прежнему не играет Кайл Хайнс, к которому добавился Отелло Хантер. Матч обещал гостям проблемы под кольцом, ведь Фрэнк Элегар и Брайан Квале на пару собирают по 10 отскоков в каждом матче Единой лиги ВТБ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfIfhLSnl89/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfIfhLSnl89/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">☝ Времени почти нет, билетов осталось не много, а гранд-матч «Локо» — ЦСКА всё ближе. Стартуем 14 февраля! ? Купи билет онлайн на lokobasket.com #lokobasket #lokonation #lokofamily</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lokobasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lokomotiv Kuban</a> (@lokobasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-13T09:59:38+00:00">Фев 13, 2018 в 1:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, начало встречи показало, что предстартовые расклады поэтому и называются предстартовыми, что не всегда сбываются. ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке. Правда, толку от этого было мало — за всю первую половину красно-синие не отметились ни одним «очком второго шанса». За результативность Димитрис Итудис оставил Уилла Клайберна, которому больше остальных вторили Кори Хиггинс и Серхио Родригес.

Хозяева отвечали активностью Марди Коллинса и Дмитрия Кулагина. В прошлом матче с ЦСКА и тот, и другой провели одни из своих лучших матчей в сезоне. Саша Обрадович брал своевременные тайм-ауты (при «-5» в первой четверти, при «-3″ во второй») и останавливал рывки ЦСКА в зародыше, но ключом к лидерству была всё же игра в обороне. В последние четыре минуты первой половины «Локо» пропустил всего два очка, набрав восемь, и отправился отдыхать при «+5».

Несмотря на проблемы с центровыми, ЦСКА не только не уступал сопернику щит, но даже доминировал в «краске», часто получая шанс на второй и даже третий шансы в атаке.

Но всё изменилось в третьей четверти. «Локо» начал с попадания, но затем нападение краснодарцев застопорилось. За весь игровой отрезок хозяева едва вышли из десяти набранных очков, при этом на своей половине допускали куда меньше плотности, чем в первой половине. ЦСКА активно этим пользовался, в первую очередь это касается Уилла Клайберна. Пять очков отставания «армейцы» очень быстро конвертировали в аналогичное преимущество перед заключительной четвертью.



А там «Локо» на помощь подоспел Тревор Лэйси. В середине четверти американец предпринял первую попытку подтянуть свою команду в счёте и сократил разрыв до одного владения; попытка № 2 случилась ещё через минуту, когда Лэйси забил с фолом и бонусным штрафным снова вывел красно-зелёных вперед. Но в составе ЦСКА вдруг напомнил о себе Нандо де Коло. Клайберну очень нужна была поддержка в атаке, и в лице француза он её нашёл. За 50 секунд до конца Лэйси бросал два штрафных и мог бы сделать всего «-1» для «Локомотива», но дважды смазал. А ЦСКА ответил «трёхой» де Коло. Этим преимуществом оставалось только правильно распорядиться, что «армейцы» и сделали. Пусть красно-синие сердца и ёкнули, когда Коллинс бросал на овертайм на последних секундах.

ЦСКА берёт реванш у «Локо» и наносит команде Саши Обрадовича второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ. Теперь подопечные Итудиса единолично занимают вторую строчку в турнирной таблице и дышат в спину УНИКСу.