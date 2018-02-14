Корстин: В 2019 году Матч звёзд Лиги ВТБ может пройти в Москве

«Санкт-Петербург — настоящий баскетбольный город. Эта локация удобна для всех участников: спонсоров, партнёров и особенно болельщиков. СК “Юбилейный” — арена с богатой баскетбольной историей, сейчас там играет один из лидеров лиги — “Зенит”. Арена располагается в центре города, до неё легко добраться.



Может ли Матч звёзд пройти за границей? На сегодняшний день об этом говорить рано. Перед тем как отправиться за границу, Матч звёзд должен возмужать и окрепнуть. Наша задача — проводить его ярко и не опускаться ниже заданной планки.



Не исключаю, что в 2019 году Матч звёзд может пройти в Москве», — приводят слова Корстин «Известия».