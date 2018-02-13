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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

Антон Юдин возглавил сборную России по баскетболу для игроков не старше 20 лет

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Антон Юдин стал старшим тренером юниорской сборной России по баскетболу для игроков не старше 20 лет, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Кандидатура 45-летнего специалиста была утверждена на заседании исполкома РФБ во вторник.

Юдин в бытность игроком выступал за московский ЦСКА, казанский УНИКС, санкт-петербургский «Спартак». Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России. По окончании спортивной карьеры Юдин работал ассистентом главного тренера «Спартака», а с 2014 года занимает аналогичную должность в ЦСКА, являясь помощником Димитриса Итудиса.

В июле сборная России под руководством Юдина будет выступать в дивизионе В чемпионата Европы среди сверстников, который пройдет в Софии (Болгария).

«Жаль, конечно, что этому поколению игроков придется выступать в дивизионе В. В этом возрасте в нашей стране есть много талантливых ребят, которые могли бы решать серьезные задачи и на более высоком уровне. Раз так сложилось, будем стараться выйти в дивизион А. Команде это, безусловно, по силам. Мне интересно поработать со сборной, я благодарен РФБ за доверие. И, конечно, спасибо руководству и тренерскому штабу ЦСКА за поддержку», — цитирует слова Юдина официальный сайт ПБК ЦСКА.

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